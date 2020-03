V Česku stoupl počet nakažených novým typem koronaviru na 904

K aktuální situaci s počtem nakažených onemocněním Covid-19 se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru. Podle jeho slov se zapojují další laboratoře a otestováno bylo již 13 704 osob.

Aktuálně ke koronaviru. Počet nakažených stoupl na 904. Stále platí 4 vyléčení. Za včerejší den jsme vyšetřili 2 085 osob. Zapojujeme další laboratoře a zvládáme testovat čím dál víc lidí. Celkem jsme od začátku vyšetřili 13 704 osob. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 21, 2020

​V souvislosti s tímto onemocněním platí v republice různá opatření. Pro všechny platí zákaz vycházení bez roušky. Vláda přistoupila také k opatřením zaměřeným na seniory. Podle nového nařízení budou moci v době od 7 do 9 hodin nakupovat drogerii a potraviny jen oni. Do lékáren mohou lidé nově bez ohledu na věk.

V souvislosti s onemocněním Covid-19 zmiňme, že po českém internetu se začala šířit poplašná zvuková nahrávka, kde mladá žena tvrdí, že má v zemi dojít v noci na pondělí či po tisícovce nakažených k úplnému zákazu vycházení. Policie se touto zprávou od pátečního večera zabývá, jelikož zpráva nese prvky šíření poplašné zprávy.

Podle premiéra Andreje Babiše se jedná o nesmysl. Obdobně reagoval také ministr vnitra Jan Hamáček. Co se týče případného zákazu vycházení, o něm hovořil předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Jak však zdůraznil, toto opatření by přišlo na řadu tehdy, pokud by lidé obcházeli omezení volného pohybu s výjimkami, které vláda zavedla v pondělí.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 277 tisíc lidí, 11 421 pacientů na nemoc zemřelo a 91 981 se z ní vyléčilo.

Zmiňme také, jak se onemocnění Covid-19 projevuje. Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.