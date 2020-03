„Fakt jsem se naštval.“ Petrov přišel s nápadem pro ČT, jak pomoct českým divadlům v době koronaviru, dostal ale kopačky

Petrov na svém facebookovém účtu uvedl, že své myšlenky na podporu divadel a domácí kultury nejdřív sdílel s českým režisérem Romanem Prorokem.

„Režisér Roman Prorok točí představení v divadle, které potom přes fcb streamuje na veřejnost. Píšu mu na fcb, proč ČT neudělá nějaký cyklus jako ‚Divadla v době koronaviru‘, který by byl zaměřený na podporu třeba autorských divadel. Prostředky, kterými ČT disponuje, může podpořit divadla a herce, kteří ještě dlouho nebudou moct hrát a mohou si vydělat nějaké peníze,“ píše Petrov.

„Obecně teď cílem je, aby peníze, které máme k dispozici, zůstaly v republice, lidi by měli kupovat české výrobky a v tomhle případě namísto nákupu balíčků nesmyslných zahraničních pořadů se může podpořit domácí kultura,“ vysvětluje.

Petrov dále uvádí, že se ozval také ředitel komunikace ČT, který mu dal jasně najevo, že v této záležitosti existuje pro televizi vážný problém - autorská práva. „Do debaty vleze arogantní ředitel komunikace ČT a blazeovaně mi sdělí, že i když mám slavného tatínka skladatele, přesto nerozumím tomu, jak je složitý vyjednat autorská práva,“ napsal.

Petrov ale zjistil, že tento problém lze snadno vyřešit. „Volám Jiřímu Srstkovi, řediteli agentury Dilia, který autorská práva spravuje, co je za problém a líčím mu nápad, jak by mohla ČT podpořit divadla. On říká žádný problém, když to bude český autor, stačí, když nám to řeknou. Dokonce řada divadel autorská práva nebude ani řešit, dodá,“ uvedl.

„Fakt jsem se naštval. Může mi říct ředitel programu České televize Milan Fridrich, v čem je problém dát část prostředků na podporu divadel, herců, tanečníků a muzikantů?“ zeptal se v závěru Petrov.

Reakce ředitele divadla Hrušínského na novou realitu

Český herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský se nedávno ocitl ve středu skandálu, když ostře reagoval na zákaz vlády pořádání kulturních a jiných akcí nad 100 lidí kvůli pandemii koronaviru. Nelíbilo se mu, že premiér Andrej Babiš spolu s ostatními ohlásili „kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení“.

Ředitel Divadla Na Jezerce ještě 10. března na sociální síti hlásal, že daný krok ze strany vlády není ničím jiný, než „likvidací všech nepohodlných a malých firem“.

„Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých firem. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech jako je Divadlo Na Jezerce, kde je používána dezinfekce a dodržovány všechny hygienické zásady,“ napsal dotyčný v úvodu příspěvku.

Hrušínský se později za svá slova omluvil a příspěvek smazal.