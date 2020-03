„Jste blb! Jde o život!" Hamáček drsně odvětil atlantistovi za slova o čínské kolonizaci Česka

„Může ministr vnitra někoho veřejně označit za blba? V normálních podmínkách ne, ale já jsem to udělal. Jsme v nouzovém stavu a děsí mě, kolik vzdělaných lidí pořád nechápe, co se děje,“ konstatuje ministr vnitra ve svém textu, který publikoval na svých sociálních sítích. Následně označil sinologa Martina Hálu za blba.

„Veřejně prohlašuji, že autor je blb, a jsem připraven čelit následkům,“ reagoval jsem na Twitteru na článek sinologa Martina Hály, v němž autor tvrdí, že zásilky ochranných prostředků z Číny jsou ve skutečnosti pokus Pekingu udělat z Česka svou kolonii, a jako čínské agenty označuje mě a lidi, kteří už přes týden tvrdě dřou, aby bylo dost respirátorů, roušek a dalších věcí a nehrozilo, že budou lidé umírat na Covid-19,“ napsal Jan Hamáček.

Podle jeho slov mu díky Hálovi už přetekl pohár trpělivosti.

„Měl smůlu, tento článek byla poslední kapka, kterou přetekl pohár mé trpělivosti (a to jsem nadprůměrně trpělivý). Naše republika čelí největší hrozbě od války, stejně jako ostatní evropské země jsme zjistili, že na takovou epidemii nejsme připraveni,“ uvedl ministr vnitra.

Předseda ČSSD dodal, že v situaci, do níž byla vláda postavena, bylo klíčové jednat rychle, neboť o ochranné prostředky a lékařské vybavení nezbytné k úspěšnému čelení koronaviru je na světovém trhu obrovský boj.

„Museli jsme jednat okamžitě a sehnat ochranné prostředky, ber kde ber. Chtějí je všichni a nikdo okolo nás je nemá. Zmobilizoval jsem své lidi na vnitru, prezidenta, Smíšenou česko-čínskou komoru, pomohla společnost PPF a výsledky se začaly ukazovat. Myslel jsem, že je to každému jasné. Že každý chápe nutnost jednat rychle. A děkuji milionům lidí, kteří to pochopili a šijí roušky, nosí je, chrání sebe i ostatní a respektují nařízení vlády,“ řekl Hamáček.

Ministr vnitra využil příležitost a obratem poděkoval i všem pracovníkům v první linii.

„Díky všem, kteří jsou v první linii od zdravotníků přes bezpečnostní sbory po pošťáky, prodavače nebo pracovníky v potravinářství. A učitelům, kteří dokázali ze dne na den učit děti na dálku,“ řekl ministr a dodal: „Ale ne. Nepochopili to všichni. Má pan Hála rodiče? Nebo příbuzné či přátele, kteří jsou vážně nemocní nebo staří? Chce, aby se nakazili koronavirem a riskovali, že zemřou? Řekne jim, že nejsou roušky, respirátory nebo ventilátory, protože se dají koupit pouze v Číně, ale tam je z morálních důvodů nakupovat nebudeme?“

Jan Hamáček se následně zeptal, zdali je země v současné době v situaci, kdy chce rozdělovat respirátory na „demokratické“ a „nedemokratické“.

„Umí si představit, že je v nemocnici nikdo nezachrání, protože bez ochranných pomůcek by skončili všichni doktoři v karanténě nebo nemoc přímo chytli? Opravdu budeme třídit respirátory na demokratické a nedemokratické? Jasně, takhle jednoduché to je! Jestli má jiné zdroje materiálu, proč je nevyužil a nechal nás napospas?“ dotázal se ministr sinologa.

„A to samé jsou dotazy některých novinářů a politiků… Jak jsme vybírali letadla? Brali jsme to, co bylo k dispozici! Nepoškozujeme demokracii vyhlášením nouzového stavu? Ne! Právě nouzový stav ošetřuje, jak je možné některé ústavní svobody dočasně omezit z důvodu ochrany zdraví nebo bezpečnosti. Jakým způsobem organizujeme výběrová řízení? Neorganizujeme! I proto je vyhlášen nouzový stav, aby vláda mohla nakupovat rychle. Myslíte, že lidi v Miláně zajímá, jak nemocnice koupila ventilátor? Nezajímá! Jsou vyděšeni z toho, že jich není dostatek!“ zdůraznil ministr vnitra.

Vláda nyní má, podle jeho slov, úplně jiné starosti. Snaží se optimalizovat svá omezení tak, aby přitom nekolaboval stát.

„Nerozumím tomu. My řešíme, jak vysvětlit důchodcům, aby zůstali doma a eliminovali riziko nákazy, jež pro ně může být smrtelná. Jak vybalancovat omezení státu tak, aby fungoval. Proč někdo řeší podružné detaily?“ ptá se v závěru Jan Hamáček.

V budoucnosti bude dostatek času, aby bylo možné zjistit, kdo pochybil, myslí si ministr vnitra.

„Za pár měsíců bude dost času řešit, kdo pochybil. Bude dost času spřádat geopolitické teorie, které zajímají jen pár zasvěcených. Ať vznikne vyšetřovací komise. Nemám s tím problém. Ale teď jde o život!“ uzavřel Jan Hamáček své vyjádření.

Situace v Itálii

V Itálii během včerejška zemřelo za den 627 lidí nakažených koronavirem. Jedná se o rekordní počet obětí za jeden den v této zemi.

Jak v Itálii zdůraznil náčelník civilní obrany Andželo Borrelli, lidé „zemřeli s koronavirem, ale ne kvůli němu“.

Itálie včera předstihla Čínu v počtu celkových obětí nemoci – jejich počet včera dosáhl 4032.

Borrelli poukázal na vysoký počet lidí, kteří se uzdravili. Za jeden den se jedná o 689 lidí. Celkový počet vyléčených dosáhl 5129.

V Itálii se nyní nachází okolo 47 tisíc případů onemocnění koronavirem, za jeden den tento ukazatel vyrostl o 4670 případů. Do té doby se jednalo maximálně o 3 tisíce lidí denně.