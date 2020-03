„Budeme muset se připravit o pohodlí.“ Prezident Klaus o epidemii, bezvýznamnosti EU a zelených nesmyslech

Na začátku rozhovoru Klaus prohlásil, že se jedná o největší událost našich životů tohoto typu. Poznamenal, že sto let od epidemie španělské chřipky tady nic srovnatelného nebylo.

„Takže je to mimořádný fenomén, který nelze bagatelizovat. K tomu dávám tři vykřičníky. Na druhé straně jako ekonom, který žije nikoliv v absolutních soudech, ale v soudech relativních, vím, že základem lidského rozhodování je trade-off. Tedy, že v každém našem rozhodování vždy platí neodstranitelný vztah něco za něco. Je to věčné dilema. A v něm se nyní v opravdu velké míře ocitáme,“ zdůraznil bývalý lídr země.

Když šlo o restriktivní opatření ze strany vlády v boji proti koronaviru, Klaus vyjádřil pochyby, jestli opravdu natolik pomáhají, aby to ospravedlnilo ohromné ztráty, které tato opatření vyvolají.

Zkušený politik předpokládá, že velké firmy to přežijí, ale malé dodavatelské firmy nebo živnostníci padnou.

V této souvislosti připomněl, že kancléřka Angela Merkelová a její vláda v posledních letech hospodařili natolik zodpovědně, že Německo má teď rozpočtové rezervy, které může využít v krizi.

„Ale my bohužel tuto možnost nemáme. Kvůli maláčovské revoluci v naší finanční politice. Ač paní Maláčová není ministryní financí a ač se této revoluci ministryně financí Schillerová myslím docela pěkně brání. A já jí v tom moc fandím. Takže kvůli maláčovské finanční revoluci jsme si vybrali všechny potenciální rezervy. Je třeba to říci takto brutálně a takhle nahlas. A ať před námi nikdo nešermuje číslem, jak málo procent představuje dluh ve vztahu k našemu HDP,“ okomentoval problém exprezident.

Pak upozornil na to, jaká budoucnost čeká lidi vzhledem k dnešní situaci.

V této oblasti prý budeme muset změnit své chování a připravit se tak o pohodlí. Budeme muset provést škrty, uvedl politik.

Nicméně Klaus se vyslovil k možným kladným účinkům, kterým by paradoxně mohl přispět komplikovaný stav věcí. Zde však optimismem nehýřil.

„Řada lidí je najednou nadšená, že se tak odhalila, ve své bezvýznamnosti a bezcennosti, Evropská unie. Že to snad už konečně všem dojde a bude konec tomu šílenému experimentu unifikace a likvidace národních států. Musím říci, že bych byl šťastný, kdyby to tak bylo. Ale nic takového nevidím. Bruselští papaláši se budou chovat tak, jak se chovali v posledních dnech, a nemyslím, že by od své zhoubné myšlenky násilného sjednocení Evropy chtěli někdy upustit,“ vyjádřil svůj názor Kaus.

V rozhovoru nechybělo téma aktivit proti klimatickým změnám. Podle Klause a jeho okolí se teď ukáže, že je nemožné financovat všechny zelené nesmysly a dále bojovat proti globálnímu oteplování.

Pak odkázal na australský měsíčník Quadrant, který považuje za nejlepší časopis současného světa.

„A tam někdo trefně poznamenal, že když už se říká, že šíření koronaviru bude bránit teplé počasí, tak že to globální oteplení je přece jen k něčemu dobré. To se mi zdálo strašně vtipné,“ podotkl bývalý prezident.