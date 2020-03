Babiš o opatřeních během pandemie: Je vidět, že při krizi se náš národ dokáže semknout

Vláda počítá kvůli šířícímu se koronaviru s ekonomickými problémy: schodek, recese, nezaměstnanost. Nechce však brát lidem peníze, chce naopak investovat a udržet zaměstnanost. Uvedl to v rozhovoru pro sobotní Právo premiér Andrej Babiš

Co se týká ekonomického stavu, během rozhovoru premiér uvedl, že je celkem možné, že ČR bude muset přijít se schodkem 200 miliard. Dodal také, že recese je, bohužel, jasná a není pochyb, že přijde.

Na druhé straně vláda nemíní brát lidem peníze, chce investovat.

„Budeme investovat, lidem rozhodně nechceme brát peníze. Hlavní cíl je udržet zaměstnanost, a tím pádem budeme mít příjmy,“ řekl Babiš.

Informoval také, že v pondělí bude vláda rozhodovat o kurzarbeitu, řešit kompenzace pro živnostníky a podnikatele, a jaké budou podmínky pro zaměstnavatele na to, aby jim stát dal peníze při omezení výroby.

V každém případě není podle premiéra ekonomická situace České republiky kritická.

„Naštěstí jsou na tom naše veřejné finance dobře, máme třetí nejmenší zadlužení vůči HDP v Evropě, oproti Itálii je naše zadlužení pětinásobně nižší, vůči Řecku šestinásobně, takže si budeme moci půjčovat,“ okomentoval.

Také dodal, že vláda bude přesouvat peníze v rámci rozpočtu, krátit peníze resortům a armádě.

„Navýšit bychom naopak chtěli rozpočet u dálnic, aby se dál stavělo, a nějakou část evropských fondů bychom chtěli využít na garance pro živnostníky a malé podnikatele,“ řekl premiér.

Podle Babiše je vidět, že při krizi se český národ dokáže semknout.

„Solidarita, kterou vidím, je fantastická. Mám na mysli nejen záchranáře, zdravotníky, hygieniky, policisty, hasiče, ale i pokladní nebo doručovatele a dobrovolníky, kteří šijí roušky nebo pomáhají ostatním. Všem děkuji a jsem na to hrdý, takže jsem přesvědčen, že se nám nemůže stát to, co v Itálii,“ zdůraznil.

Podle jeho slov bude už příští týden jasné, jestli opatření vlády budou mít na výskyt nákazy vliv.

„Úplně nejlepší by ale bylo, aby lidé tento víkend zůstali doma, protože tento víkend bude pro další vývoj epidemie velice důležitý. Stejně bude zima,“ podotkl.

Co se týká oslabení omezení, tak to bude záležet, jestli se podaří zploštit křivku výskytů nakažených, a to se bude podle něj vědět v horizontu týdne až deseti dnů. Cílem je nepřesáhnout 15 tisíc nakažených.



Někteří si myslí, že závislost na Číně ohledně zdravotnického materiálu může být bezpečnostní riziko, ale podle Babiše je to nesmysl. Uvedl, že v Číně se snaží získat zdravotnický materiál celý svět.

„Máme zájem mít s Pekingem normální dobré ekonomické vztahy, což se nám díky panu prezidentovi a jeho kontaktům daří. Nebýt toho, že nám v Číně otevřel dveře, tak bychom takto rychle materiál nedostali. Velká výhoda je, že šéf česko-čínské komory Tvrdík dodávky organizuje na místě a ministr vnitra Hamáček zabezpečuje nákup a logistiku podle dohody,“ konstatoval premiér.