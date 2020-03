„Havel byl prase a ožrala. StB mu budovala kult osobnosti.“ Bývalý politický vězeň promluvil o modle pravdoláskařů

„Podívejte, na Václavu Havlovi je dobře vidět, že pomocí médií lze udělat z člověka pravý opak toho, jaký byl ve skutečnosti. Já jsem chtěl napsat pravdu o Havlovi. Mě už štvalo, že tu z něj dělali boha a vytvářeli mu kult osobnosti, a přitom to byl jenom obyčejnej gauner. Jak vidíte za pravdu člověk trpí už od dob mistra Jana Husa. Havel byl obyčejný prase, ožrala a já jsem chtěl, aby to lidi věděli,“ odpověděl Wolf Parlamentním listům na otázku, proč nemá rád prvního polistopadového prezidenta, kterému se podařilo stát symbolem listopadových událostí.

Bývalý politický vězeň komunistické moci je prý dodnes na „černé listině“, a to za své otevřené vyjadřování o Václavu Havlovi.

„Uvědomte si, že když sáhnete bývalým komunistům a estébákům, kteří tady dneska drží moc, na Havla, tak jste okamžitě na černý listině. A já na ní jsem. Byl jsem na ní před revolucí a jsem na ní i teď. Jenomže estébáci si Havla vypěstovali a on pak udělal s komunisty dohodu, díky které oni prakticky zůstali u moci. U Havla je dokonce podezření, že byl nejenom agentem Státní bezpečnosti, ale dokonce i vojenské sovětské GRU. Vždyť měsíc předtím, než ho pustili, letěl přímo z Pankráce vojenským speciálem do Moskvy, kde se to všechno pěkně upeklo,“ uved Jiří Wolf.

„Dohoda, kterou uzavřel Václav Havel s těmi komunisty, byla, že Havel dostane křeslo prezidenta, bude si moct k sobě vzít spolupracovníky, většina z nich byly agenti StB. Vždyť si vemte, že když Havel čekal na to, že bude zvolen prezidentem, tak čekal v bytě agenta StB Jožky Skalníka, a oni mu pak volali do bytu, že se stal prezidentem, zatímco jeho zvolení jednomyslně komunisté odhlasovali,“ prohlásil bývalý politický vězeň.

Václav Havel měl, podle slov Wolfa, vliv na Českou televizi, kdy měl údajně možnost ovlivnit to, co bude a nebude odvysíláno.

„A řeknu vám, že mě dokonce v České televizi kvůli Havlovi i cenzurovali. Já jsem po 89. roce přiletěl do Ameriky, abych tam poděkoval školám a profesorům, kteří se zajímali o můj příběh a psali o něm. Tři tisíce lidí na mě čekaly po příletu, a v naší televizi nebylo nic. Pořád dokola tam dávali jenom Havla. Oni to tam natočili, ale večer to nesmělo být ve zprávách. Nařídil to Havel. To mi říkal první ředitel České televize Jiří Kantůrek. Můj přílet do Kalifornie nesměl být v televizi,“ řekl pro Parlamentní listy.

Komunisté údajně budovali Václavu Havlovi kult osobnosti.

„Takhle se tedy vytvářel Havlův kult osobnosti, a hodně na něm dělali estébáci a bývalí komunisti. A nakonec bylo to i kvůli Havlovi, že se antikomunisté po roce 1990 nesměli podílet na chodu státu a museli být mediálně zapomenuti. To byla podmínka ze strany komunistů a estébáků v dohodě, kterou s Havlem uzavřeli,“ prohlásil na konci rozhovoru Jiří Wolf.

Kritika České televize

Česká televize je dlouhodobě kritizována částí odborné veřejnosti a politické scény za své neprůhledné hospodaření a údajnou obrovskou zaujatost ve své vysílání, nehledě na to, že nestrannost jí předepisuje zákon. Nejvyšší představitelé České televize například v minulosti prohlásili, že veřejnost není připravena na to, aby znala platy zaměstnanců společnosti.