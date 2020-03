Česko má 995 nemocných koronavirem. Britští vědci mezitím objevili neobyčejný příznak nákazy

Specialisté říkají, že existují přesvědčivé důkazy v Jižní Korei, Číně a Itálii, že u velkého počtu lidí s potvrzenou nemocí Covid-19 se projevila částečná nebo úplná ztráta čichu. Britští medici také informovali, že v Německu mají dva ze tří nakažených ztrátu čichu.

Stále více pacientů si stěžuje na ztrátu čichu při absenci jakýchkoli dalších symptomů nákazy, což se široce projednává mezi mediky z různých částí světa s velkým počtem nakažených.

Britští vědci navrhli, aby byli na několik dní izolováni ti, kteří ztratili čich. Díky tomu by bylo pravděpodobně možné snížit počet roznašečů infekce.

Situace v České republice

Česká republika má aktuálně 995 pozitivních případů nákazy koronavirem. V sobotu bylo identifikováno 106 nových případů. Šest lidí se z nemoci dokázalo vyléčit. K sobotnímu večeru bylo v Česku provedeno 13 704 testů.

Mezi nakaženými je i 19 pražských hasičů. Jeden z nich je podle informací českých médií hospitalizovaný.

‼️Máme už 19 příslušníků nakažených COVID-19, jeden z nich je bohužel v nemocnici.

V karanténě je přes 100 hasičů. https://t.co/5awVAN4UeG — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) March 21, 2020

​Podle slov náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se nyní pracuje na mechanismu, podle něhož by každý člověk dostal roušku zdarma. Doručovat by je měla Česká pošta.

Na Slovensku dnes informovali o 41 nových případech infekce. Celkem má země 178 lidí nemocných koronavirem.

„Český národ se dokáže semknout“

Podle slov premiéra Andreje Babiše je vidět, že při krizi se český národ dokáže semknout.

„Solidarita, kterou vidím, je fantastická. Mám na mysli nejen záchranáře, zdravotníky, hygieniky, policisty, hasiče, ale i pokladní nebo doručovatele a dobrovolníky, kteří šijí roušky nebo pomáhají ostatním. Všem děkuji a jsem na to hrdý, takže jsem přesvědčen, že se nám nemůže stát to, co v Itálii,“ zdůraznil Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo.

Už příští týden bude prý jasné, jestli opatření vlády budou mít na výskyt nákazy vliv.

„Úplně nejlepší by ale bylo, aby lidé tento víkend zůstali doma, protože tento víkend bude pro další vývoj epidemie velice důležitý. Stejně bude zima,“ zmínil.

Co se týká oslabení omezení, tak to bude záležet, zdali se podaří zploštit křivku výskytu nakažených, a to se bude podle něj vidět v horizontu týdne až deseti dnů. Cílem je nepřesáhnout 15 tisíc nakažených koronavirem.