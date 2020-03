Pomoc již přiletěla: V Česku přistála další letadla s tunami zdravotnického materiálu

Co se týče ukrajinského letounu Ruslan, ten vyrazil ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského hlavního města, v pátek pak bylo do něj naloženo 106 tun nákladu v čínském městě Šen-čen. Nejedná se o jedinou cestu, má ji zopakovat v příštím týdnu celkem dvakrát.

Na jeho palubě se nacházelo 200 000 rychlotestů, 120 000 ochranných obleků a 80 000 brýlí. Podle serveru bude náklad rozdělen mezi kraje a nemocnice, které řídí ministerstvo zdravotnictví. Oba náklady se převáží na sklad do Opočínku na Pardubicku.

Uvádí se, že od pondělí má vláda v plánu změnit model distribuce ochranných pomůcek. Podle informací bude ministerstvo zdravotnictví zásobovat jen své nemocnice, zbytek bude mít na starosti ministerstvo vnitra. Tento systém má být podle slov premiéra efektivnější. Příští týden chce vláda představit i projekt s armádou.

Fotografii letounu, jehož náklad právě vykládají vojáci, sdílel premiér Andrej Babiš.

Také ministr vnitra Jan Hamáček sdílel na sociální síti příspěvek, který zachycuje přistání letounu Ruslan v Pardubicích. Video zveřejnil na Twitteru.

​V nákladu nejsou respirátory FFP3

Jak uvedl Jan Hamáček, 2,3 milionu roušek dostane z nákladu české ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice.

„Chtěl bych rozptýlit obavy ohledně distribuce roušek z dnešní dodávky, situace je následující: 2,3 mil. roušek předáváme Ministerstvu zdravotnictví pro fakultní nemocnice, 2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení,“ napsal na Twitteru.

Předtím, než měla letadla přistát, znovu řekl, že v nákladu nejsou respirátory nejvyšší třídy FFP3.

„Jasně jsme říkali, co jsme zajišťovali, to jsou nejvíce požadované respirátory FFP2. Já jsem lékařům žádné FFP3 neslíbil, protože je nemůžeme koupit. V Číně nejsou,“ vysvětlil

Rovněž dodal, že tento typ respirátorů je nutný tam, kde vzniká aerosol, pro ty ostatní stačí respirátory nižší třídy. Právě tyto respirátory vyšší třídy FFP3 se nachází ve skladech v Rotterdamu, kde jsou zabavené. Podle něj je nyní prioritou dostat kamiony s nimi z Nizozemska do Česka.

Letadlo s nákladem, které přistálo v Pardubicích, však podle ministra nestačí na to, aby byly pomůcky distribuovány pro veřejnost. Proto podle jeho slov půjde materiál do nemocnic, ochranné obleky zamíří do fakultních nemocnic, kde jich není dostatek a podle Hamáčka přichází na poslední chvíli. Dodal, že první dodávky vyloženého nákladu by mohly začít odjíždět v neděli nad ránem.

Letoun Ruslan se po vykládce zboží vydá na základnu do Lipska, tam se vymění posádka letounu a ten opět poletí do Šen-čenu pro další náklad. Jak uvedlo ministerstvo vnitra, letadla s ochrannými pomůckami plánují v Česku přistávat šest týdnů.

