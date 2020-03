Bašta o pandemii, koronaviru a Gretě: Koronavirus nám dal trochu ochutnat, jak bude vypadat Evropa podle Grety

Bašta ve svém komentáři píše, že co se týče změn krátkodobých, pak sem lze zařadit chování lidí a dopad na psychiku. Dlouhodobé hledisko se naopak podle něj vyznačuje změnou genofondu postižené populace.

„My všichni jsme potomky lidí, kteří před staletími přežili vlny zhoubných nemocí. Asi nejčastěji zmiňovaný případ představuje epidemie Černé smrti ve 14. století. Jared Diamond, americký polyhistor (spisovatel, lékař, evoluční biolog, ornitolog) si dokonce myslí, že morová nákaza, která poprvé zasáhla Evropu v letech 1347/48, spolu se znalostí výroby střelného prachu stvořila moderní evropskou civilizaci,“ píše.

Bývalý velvyslanec vysvětluje, že teorie zmíněného lékaře vychází z toho, že vzhledem k nakažlivosti tohoto moru zemřeli většinou všichni altruisté, kteří se snažili nemocným pomáhat. Naopak ti, kteří se chovali sobecky a přečkali ji v izolaci s vyčkáváním, než epidemie skončí, přežili. „Proto se z Evropanů stali tak suroví a bezohlední dobyvatelé celého světa,“ píše.

Šance na přežití

„Přišla vlna pogromů na bezbranné obyvatele ghett, která ve svých důsledcích zmařila více životů než mor v majoritní populaci. Být ozbrojen a vycvičen, mělo pro přežití stejnou váhu jako dodržování dobových protiepidemických opatření,“ konstatuje.

Jak dále poznamenává, už v tehdejší době platilo pravidlo, že racionální chování zvyšovalo šanci na přežití. Z toho důvodu byla minimální úmrtnost v židovských ghettech, a to kvůli vyšší úrovni hygieny, než byla u zbytku obyvatelstva. Právě tohle byl však důvod, kdy pověrčiví měšťané vyvodili závěr, že tohle ukazuje na původce pandemie, píše Bašta.

Podle jeho slov současná pandemie Covid-19 nedosahuje mortality moru a dá se tlumit a také rozložit v čase tím, že se budou dodržovat přísná hygienická pravidla. Poznamenal, že se nyní všichni nacházíme ještě na počátku a o onemocnění toho mnoho nevíme. Za neznámou označil Bašta i to, zda pacienti, kteří se z Covid-19 vyléčili, si již získali imunitu či naopak oslabení organismu pro případ znovunakažení.

„Budeme-li se na koronavirus dívat jako na politickou pandemii, při pohledu na mapu zjistíme, že v Evropě se na ní z hlediska reakce jednotlivých států v podstatě zobrazuje bipolární rozdělení světa, které skončilo před 30 lety. Vysvětluji si to tím, že na východě ještě nedošlo k takové atomizaci společnosti jako na druhé straně Železné opony,“ píše.

Prorokáři v Česku

Poznamenává, že právě z toho důvodu si může ministr vnitra dovolit apelovat na zodpovědnost lidí s dodatkem, že si nevezmou na svědomí to, že by někoho nakazili ze starší generace. „Na druhé straně hranice se v pořadu veřejnoprávní televize komik těší, že na koronavirus umřou tlustí bílí dědci, kteří padesát let devastovali svět. Po písni o babičce ekosvini je to další příspěvek k vyvolání mezigenerační nenávisti. Takové pokrokáře máme i u nás,“ dodává.

Podle něj nás čeká hluboká hospodářská krize, ve které se bude muset velmi škrtat. Jako první v řadě budou podle Bašty ti, kteří se ukázali jako neužiteční a nebezpeční. „Mám na mysli politické neziskovky vyznávající solidaritu s celým světem kromě svých spoluobčanů. Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. A to nedomýšlím, co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu, kvůli které se vydali na cestu,“ dodává.

Podle něj dal koronavirus ochutnat lidem, jak bude vypadat Evropa podle Grety.

„Stačí k současnému stavu připočíst nedostatek energie, se všemi důsledky pro naše životy. Holt žijeme v opravdu zajímavých časech,“ dodal závěrem.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

Ve světě se nakazilo přes 308 000 osob, zemřelo 13 069 lidí, z nemoci se uzdravilo 95 829 lidí. Česko podle posledních údajů překročilo tisícovku nakažených a hlásí 1047 případů.