Oops! Česká kontrarozvědka dala lajk na kritický příspěvek o Klausovi. „Neopatrné listování,“ vysvětlili v BIS

„Klaus je nepřítel svobody a Západu, to dávno víme. Ale Lidovky teď překročily míru, kterou jsem ochoten snášet. Hrát si v Česku s jeho ekonomikou, otevřeností a aktivitou lidí s propagandou o ‚bezcenné EU‘ a dávat si tyhle nebezpečné lži jako pouták na čtenáře, je vrchol ubohosti,“ zní celý text zástupce šéfredaktora Respektu Mareka Švehly na Twitteru.

Parlamentní listy uvedly, že na lajk české kontrarozvědky k tomuto příspěvku je upozornil čtenář. „Jakou důvěru může mít český občan v organizaci, která se tímto jednoznačně zapojuje do politického názorového boje?“ napsal.

Portál si je též jistý, že taková organizace by neměla žádným způsobem vyjadřovat své politické názory. Podle zákona o zpravodajských službách se má ale BIS zabývat získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním informací ohledně hrozeb terorismu, aktivit ohrožujících bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu, činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území, záměrů nebo činů mířících proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, aktivit organizovaného zločinu a činnosti ohrožující utajované informace, zdůrazňuje web. Proto PL požádal BIS o komentář.

„Dobrý den, děkujeme za upozornění. Lajk vznikl omylem zřejmě při neopatrném listování v mobilním telefonu. Lajky dáváme zcela výjimečně a nikdy k politickým komentářům,“ reagovali v BIS. Lajk je již smazán.

Klaus pro Lidové noviny

Bývalý český prezident Václav Klaus dříve poskytl rozhovor vydání Lidových novin, v němž se jednalo o pandemii a o tom, jak změní koronavirus život obyvatelů České republiky.

Zmínil také problémy EU, které nákaza podle něj odhalila. „Řada lidí je najednou nadšená, že se tak odhalila, ve své bezvýznamnosti a bezcennosti, Evropská unie. Že to snad už konečně všem dojde a bude konec tomu šílenému experimentu unifikace a likvidace národních států. Musím říci, že bych byl šťastný, kdyby to tak bylo. Ale nic takového nevidím. Bruselští papaláši se budou chovat tak, jak se chovali v posledních dnech, a nemyslím, že by od své zhoubné myšlenky násilného sjednocení Evropy chtěli někdy upustit,“ vyjádřil svůj názor Klaus.