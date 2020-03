Český rezort zdravotnictví uvedl lék, který může pomoct v léčení Covid-19. Zajišťují se opatření, aby se nevyprodal

Od nedělních 18:00 v Česku platí mimořádné opatření vůči léku Plaquenil. Jeho předepisování je zakázáno všem lékařům (včetně veterinářů) s výjimkou specialistů v oblasti alergologie a klinické imunologie, dermatovenerologie, infekčního lékařství a revmatologie. Výjimka také platí pro lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v dětské dermatovenerologii, dětské revmatologii nebo korektivní dermatologii.

Zmínění specialisté však nesmí lék předepisovat na dobu delší než na dva měsíce a více než ve dvou baleních a také „v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku“.

Zákaz se vztahuje i na lékárny, které teď nemohou vydávat Plaquenil, pokud není lékařský předpis s uvedenou odborností lékaře a diagnózou.

Mimořádná opatření schválená českým zdravotnickým rezortem mají za účel zajistit dostupnost Plaquenilu pro pacienty trpící Covid-19.

„S ohledem na fakt, že podle dostupných vědeckých poznatků se léčivý přípravek Plaquenil jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plaquenil je lék proti malárii, který vyrábí francouzská společnost Sanofi Aventis.

Ještě v neděli náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že existuje lék, který zkracuje čas potřebný k tomu, aby virus opustil tělo infikované osoby, ale jeho název neposkytl.

V neděli se také informovalo, že v Japonsku byly zahájeny klinické testy léku Avigan (též Favipiravir, Favilavir) jako perspektivního prostředku k léčení pneumonie, kterou způsobuje nová koronavirová infekce.

O několik dní dříve americký prezident Donald Trump informoval o testování protimalárijní látky hydroxychlorochin, která by také mohla být použitá k lečení Covid-19.

Pandemie COVID-19

Čínské úřady 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan v provincii Chu-peji. Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Nyní je Covid-19 postiženo 160 zemí, celosvětově je nakaženo více než 339 tisíc lidí, více než 14 tisíc zemřelo, kolem 99 tisíc pacientů bylo vyléčeno. První v počtu úmrtí je Itálie (5,4 tisíc obětí), následují Čína, Španělsko, Írán a Francie.

Česko hlásí 1120 případů, 6 zotavených pacientů. V neděli 22. března přišla zpráva o první obětí koronaviru v zemi - nákaze podlehl pacient ve věku 95 let, který však měl i další dlouhodobé chronické zdravotní obtíže, které souvisely s vysokým věkem.