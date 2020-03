Babiš informoval o novém projektu boje proti koronaviru. Prymulovi vzkazuje, aby neděsil lidi

Včera informovala pražská Nemocnice Na Bulovce o prvním úmrtí na nákazu novým typem koronaviru.

„Ten organismus byl vyčerpán, bylo mu 95 let. Řekl bych, že spíš zemřel s koronavirem než na koronavirus,“ uvedl v České televizi Roman Prymula.

Své k tomu sdělil i premiér Andrej Babiš. „Je mi to líto. Ale na naší strategii to nic nemění,“ řekl. Dodal, že podstatu vládních nařízení to nemění a také, že klade důraz na to, aby se pomáhalo starším lidem.

Konstatoval, že žádné další kroky vláda nechystá a jediné, co je v plánu, jsou další opatření vůči pendlerům. O úplném zákazu výjezdu pendlerů však neuvažují, protože by tím došlo k ohrození chodu zdravotnictví v Rakousku a Německu. Co se zvolené strategie týče, řekl, že pokud se povede počet nakažených udržet do deseti tisíc, pak se bude jednat o úspěšnou strategii, kterou zvolili.

Nevyhnul se ani kritice Německa v souvislosti s jeho přístupem k nemoci. K situaci v Česku uvedl, že právě v Tchaj-wanu se inspirovali přítupem krizového řízení, kde byl již odzkoušen. Podle Babišových slov je tento ústřední krizový štáb ale jen poradním orgánem a jinak řídí vláda.

Babiš se dotkl také budoucnosti a možného uvolňování opatření. Premiér vyslovil přání, že po Velikonocích by se mohla opatření začít postupně uvolňovat. Co se týče Prymulova výroku o možném uzavření hranic až na dva roky, na to Babiš reagoval slovy: „Prosil jsem pana profesora, aby tyto teoretické spekulace neřešil, aby lidi neděsil.“

Inspirace ostatním státům

Situaci v Itálii označil za „katastrofu“. Rovněž uvedl, že změny, které zavedla Česká republika, by měly sloužit jako inspirace ostatním státům, které teď svá opatření narychlo zesilují.

Uvedl i několik informací k dalšímu zdravotnickému materiálu. Podle jeho slov vyjednal možnost, že by si v Německu mohli vyměnit respirátory nižší třídy typu FFP2 za ty s vyšší ochranou FFP3.

„Prosím vás, dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím,“ dodal s tím, abychom se příliš brzy neradovali.

V tomto týdnu by se pak veřejnost měla dozvědět informace o nové strategii, která bude spočívat v rychlé reakci na výskyt nemoci a rychlém testování a dezinfikování.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

Česko hlásí 1165 případů, 6 zotavených pacientů a jedno úmrtí. Ve světě se nakazilo celkem 339 182 osob, zemřelo 14 703 lidí, z nemoci se uzdravilo 99 014 lidí.