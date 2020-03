„Nechtějí to z důvodů možného nárůstu infarktů mezi rusofoby.“ Ondráček promluvil o nabídce z Ruska, kterou ČR odmítlo

Český poslanec Zdeněk Ondráček na svém facebookovém účtu okomentoval zprávu o ukrajinském letounu, který dopravil do Česka zdravotnické potřeby a rovněž poznamenal, že nabídku z Ruska, kterou poslanec předal, vláda ale odmítla. Připustil, že by to ministerstvo zahraničí nechtělo „z důvodů možného nárůstu infarktů mezi rusofoby“.