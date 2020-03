Předseda KSČM Vojtěch Filip: Naše potravinová soběstačnost je po 30 letech experimentů v zemědělství žalostná

Svůj příspěvek začíná slovy, že bude potřeba sklízet mnohem více než jen řepku. „Naše potravinová soběstačnost je po 30 letech experimentů v zemědělství žalostná. Nezávislost v základních potravinách je rok od roku nižší a podíl dovážených potravin na domácí spotřebě neustále roste, a to už ani nemluvím o jejich ceně a kvalitě,“ píše.

Připomíná také své vyjádření z minulého roku ohledně cen vepřového, které zdražovalo.

„Vzpomínám na podrážděnou reakci různých pomlouvačů, když jsem upozornil například na již dlouho aktuální téma cen vepřového masa.“

Zvyšování cen za vepřové

Zmiňme, že o cenách za vepřové maso Filip hovořil v minulém roce v srpnu. Tehdy uvedl, že potravinová bezpečnost byla likvidována všemi českými vládami. Napsal, že bývalá vláda v čele s B. Sobotkou „vykoupila podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30% naší spotřeby, to byl zločin“.

Zemědělství chátrá

Poté se pod jeho příspěvkem začaly hromadit komentáře, které nebyly příliš pozitivní. V reakci na to pak sdělil, že za velká nárůst cen vepřového mohou „téměř všechny minulé vlády, až po tu vedenou Bohuslavem Sobotkou, které se o naši soběstačnost, tedy potravinovou bezpečnost, nejen nestaraly, ale naopak ji spíše likvidovaly“.

V dnešním příspěvku dále píše, že zemědělství v Česku v tomto ohledu chátrá již 30 let. Dodal, že to ovšem není chybou těch, kteří se snaží hospodařit na půdě. „Je to v systému,“ konstatuje předseda komunistů.

Píše, že se to pocítí právě nyní, v této těžké době, kdy se svět uzavírá, a země bojují s pandemií koronaviru.

„Do hry tak musí urychleně vstoupit Ministerstvo zemědělství ČR a začít regulovat výrobu, abychom na podzim nesklízeli jen exportní řepku,“ píše.

V neposlední řadě předseda zmiňuje, na co všechno bychom se měli zaměřit. Podle něj se jedná o zeleninu, brambory či obilí. To všechno má být dle jeho slov doprovázeno finanční podporou zemědělcům. „Právě zemědělství, potravinářský a zpracovatelský průmysl by měly být v této době naše stěžejní odvětví. Čas běží rychle a zásoby jak se ukazuje nejsou…“ uzavírá.