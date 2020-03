„Sundal si roušku a kousl policistku do nohy.“ Pardubičtí strážnici se s opilým mužem nedomluvili po dobrém

„Na zjevně opilého muže bez roušky upozornili svědci v ulici Na Drážce. Když hlídka přijela, muž si před strážníky sundal roušku, ignoroval opakované výzvy strážníků k jejímu opětovnému nasazení a z místa chtěl navíc odejít,“ uvádí se.

Podle policistů po vyčerpání možností se s mužem domluvit po dobrém použili sílu, ten ale pokračoval v odporu a kousl policistku do nohy. Nakonec byl spoután po příjezdu další hlídky a převezen na záchytnou stanici.

„Dechová zkouška ukázala u něj 1,63 promile,“ uvedli strážnici a dodali, že zadržený dostal pokutu ve výši 10 tisíc korun.

Zákrok z víkendu v #pardubice. Opilý muž bez roušky a nakonec sankce 10 000 Kč. Domluva po dobrém selhala a poté, co zkusil z místa zákroku odejít došlo na donucovací prostředky. Přitom stačil kolegyni ještě kousnout do nohy.



Více v našich zprávách: https://t.co/R6Ez43SMpr pic.twitter.com/SrZAGLh9Kj — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) March 23, 2020

Policisté rovněž upozornili, že podle vládního nařízení je zakázán volný pohyb osob za výjimkou řady stanovených případů. Těmi například jsou cesty k lékaři, do zaměstnání či do místa bydliště.

„Z celého vládního nařízení si lidé vybírají jen body, které se jim hodí. Snad jediné, co pochopili správně, je povinná ochrana dýchacích cest. Problematickým místem nařízení se ukazuje předposlední bod, který povoluje pobyt v přírodě a parcích. Většina lidí si ho ovšem vykládá jako ‚mohu jít, kdy chci a kam chci, to je procházka, a to se může‘. Zcela ovšem ignorují druhou část nařízení, kde se přímo říká, že jsou povinni omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,“ upozorňují policisté.

Pandemie COVID-19

Čínské úřady 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Nyní je Covid-19 postiženo 160 zemí, celosvětově je nakaženo více než 339 tisíc lidí, přes 14 tisíc zemřelo, kolem 99 tisíc pacientů bylo vyléčeno. První v počtu úmrtí je Itálie (5,4 tisíc obětí), následují Čína, Španělsko, Írán a Francie.

Česko hlásí 1165 případů a šest zotavených pacientů. V neděli 22. března přišla zpráva o první oběti koronaviru v zemi, nákaze podlehl pacient ve věku 95 let, který však měl i další dlouhodobé chronické zdravotní obtíže, které souvisely s vysokým věkem.