„My Češi prostě umíme táhnout za jeden provaz.“ Koukalová se k národu obrátila s projevem. Video

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová), bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu, natočila krátké video, v němž sdělila svůj názor na to, jak by se měli chovat lidé během současné krize a co může přispět k zajištění co největšího bezpečí pro své okolí.

„Ahoj. Zdravím vás v téhle výjimečné době. V době, ke které je potřeba přistupovat s respektem, a i když je to trochu těžký, tak se snažit udržet si nadhled a hlavně optimismus,“ doporučuje bývalá česká biatlonistka hned na začátku svého videa.

Dále Koukalová zdůraznila skutečnost, že dosud mnozí lidé ignorují veškerá opatření určená na zajištění vlastní bezpečnosti, stejně jako bezpečnosti ostatních. Vyzvala totiž Čechy, aby nepodceňovali důležitost nošení roušek a nebyli vůči tomuto opatření lhostejní.

Dalším důvodem, proč se česká sportovkyně rozhodla zveřejnit svoje video, je touha poděkovat všem, kdo se momentálně aktivně účastní boje proti koronaviru, a to nehledě na riziko vůči vlastnímu životu a zdraví svých příbuzných.

„Je to obrovská skupina počínaje doktory, přes zaměstnance obchodů až po dobrovolníky a je neskutečné, kolik solidarity a chuti pomáhat kolem sebe cítím. Takže velký respekt a díky vám všem,“ uvedla Koukalová.

Koukalová, jež je dvojnásobnou mistryní světa v biatlonu, je přesvědčená, že Češi jsou výjimečný národ, který se dokáže sjednotit a společně čelit jakékoliv hrozbě.

„Sice se nacházíme ve velmi složité době, ale zároveň si myslím, že my Češi prostě umíme táhnout za jeden provaz. Nejenom, když fandíme svému oblíbenému sportovci, ale hlavně ve chvíli, kdy nám je nejhůř. Takže, v tom si myslím, že jsme naprosto výjimeční,“ sdělila svůj názor Gabriela Koukalová.

Opatření vlády se prodlužují

Česká vláda na pondělní tiskové konferenci oznámila, že veškerá opatření vydaná v nouzovém stavu budou platit minimálně do 1. dubna.

Nadále zůstává v platnosti zákaz volného pohybu. Výjimkami jsou cesty do zaměstnání, nezbytné cesty k rodinám a vycházení na nákup zdravotnických potřeb a potravin. Rovněž bylo rozhodnuto o zavedení tzv. kurzarbeitu, při němž se zaměstnancům zkrátí pracovní doba, aniž by přišli o část svého platu. Ten by měl uhradit stát, což by mělo zamezit propouštění zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů.