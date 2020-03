Česká armáda si trhla pořádný trapas: Chlubila se cizím peřím, ale Hamáček to rozsekl

Na oficiálním twitterovém účtu Armády ČR se objevila fotografie obřího dopravního letounu Ruslan a jeho posádky. Armáda měla tyto příslušníky vydávat za své, přitom tomu taky nebylo.

„Condor 2 je na místě, jdeme nakládat!“ stojí na oficiálním twitterovém účtu Armády ČR.

​Na fotografii je zachycena devítičlenná posádka v bílých ochranných oblecích před obřím nákladním letounem Antonov A-124 Ruslan. Podle popisku snímku by se tak mohlo zdát, že posádku tvoří Češi. Není tomu ale tak. Jedná se totiž o Ukrajince, jak potvrdil i ukrajinský velvyslanec.

„Jen se chci zeptat, to na fotce jsou příslušníci Armády ČR?“ uvedl ve svém komentáři Hamáček.

O tom, že by se jednalo o Čechy, měl jisté pochybnosti také ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček. Právě díky němu je totiž dnes do Česka tentoz Číny dovážen.

Jeho dotaz však zůstal ze strany armády nezodpovězen.

Na rozdíl od armády se ale k věci vyslovil ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Dotyčný měl k věci co říci, jelikož s vládou a Hamáčkem zapůjčení ukrajinského letounu Ruslan koordinuje.

„To je ukrajinská posádka,“ stálo v jeho odpovědi Hamáčkovi.

Ministr vnitra neváhal a velvyslanci okamžitě odpověděl: „Děkuji, pane velvyslanče, Vám i Vašim letcům a omlouvám se za Armádu ČR, že to vypadalo, jako by to byli naši.“

jen se chci zeptat, to na fotce jsou příslušníci Armády ČR? — Jan Hamáček (@jhamacek) March 23, 2020

​Kromě komentáře ministra vnitra a velvyslance se pod příspěvkem na Twitteru objevovaly i další komentáře. V některých z nich lidé dokonce vtipkovali o tom, kdo tuto posádku tvoří.

Dodávky z Číny

Před týdnem jsme informovali o tom, že se objevily informace o tom, že jsou miliony roušek i respirátorů na cestě. Děkovat za to Češi můžou ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi. Českou republiku v aktuální situaci s koronavirem totiž trápí nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek, a sice respirátorů a roušek.

Psali jsme, že český ministr vnitra a šéf ČSSDvyužil kontaktů své strany v Číně a snažil se zajistit dodávku roušek a respirátorů pro Českou republiku. Uvádí se také, že mu měla pomoci i Česko-čínská komora vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka.

Podle dnešních informací navíc již druhé letadlo společnosti Smartwings přepravilo z Číny ochranné pomůcky na boj proti koronaviru v Česku. V noci letadlo přistálo na pražském letišti Václava Havla a hasiči a policisté hned začali vykládat 700 tisíc roušek a 100 tisíc respirátorů. Na sociálních sítích o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Další zdravotnický materiál přiveze dnes do Pardubic právě velkokapacitní letoun An-124 Ruslan. Z čínského Šen-čenu odstartovalo dnes ráno, předpokládaný přílet je v pozdních večerních hodinách.