Ukončeme politikaření, vyzval Babiš opozici, které nabídl 3 místa v Ústředním krizovém štábu. Na závěr se obrátil k Bohu

Na úvod jednání oslovil Babiš Sněmovnu s „pokorou a lidskou prosbou“, aby poslanci zapomněli na politické hádky a spory a spolupracovali nehledě na politické preference.

Podle něj vláda reagovala na šíření koronaviru rychle a podle statistik kabinet zvládl situaci lépe než jiné země . Opozici navrhl tři místa v Ústředním krizovém štábu. Svůj projev ukončil vzkazem, který podle jeho slov dostal prostřednictvím SMS.