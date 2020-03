„Až dva roky uzavřené hranice? Život je cennější než lyžovačka v Cortině.” Ovčáček odpověděl kritikům vlády

„Každá krize odhaluje charaktery,“ vyslovil se hradní mluvčí na adresu kritiků rozhodnutí vlády. Ovčáček přiznal, že na internetu, konkrétně na Twitteru, viděl negativní reakce opozičních politiků, například v souvislosti s projevem prezidenta na TV Prima, ale nepovažuje to za vlnu kritiky.

„Twitter opravdu není Česká republika. Mám obrovské množství milých reakcí normálních lidí na projev pana prezidenta. Občané mi posílali maily, telefonovali. Mám radost. Život je prostě úplně někde jinde než na twitterových účtech zapšklých a neúspěšných politiků,“ uvedl a dodal, že v této krizi se ukázalo jejich nenávistné sobectví a samolibost.

Podle mluvčího takových lidí není mnoho a jejich negativní reakce je poměrně očekávaná.

„Jenže to je opravdu jen pár lidí, kteří sice hodně křičí na druhé, ale skoro nikdo je už neposlouchá. Lidé vidí, že jim nejde o člověka, ale jen o jejich poučky z příručky Politické školení mužstva,“ reagoval.

V rozhovoru pro Parlamentní listy Ovčáček prohlásil, že v současné době epidemie koronaviru má vláda tři pilíře, které ve vzájemné spolupráci pomáhají podpírat Českou republiku: „Nesmírně pracovitého premiéra Andreje Babiše, odborníka na svém místě profesora Prymulu a skvělého organizátora Jana Hamáčka.“

„Šokující výrok náměstka ministra zdravotnictví Prymuly o zavřených hranicích na 2 roky znovu naléhavě nastoluje otázku, zda je správné, aby v čele Ústředního krizového štábu stála osoba bez politické odpovědnosti. Za své činy i za svá slova,“ napsal na svém Facebooku politik TOP 09.

Novináři mu následně připomněli reakci Miroslava Kalouska na výrok náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který prohlásil, že české hranice by mohly zůstat zavřené až po dobu dvou let. A to vzhledem k nepříznivé situaci v okolních zemích. Prymulova slova Kalousek označil za „šokující“.

Na slova náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly reagoval i další opoziční politik – předseda ODS Petr Fiala.

„Vyjádření Romana Prymuly o uzavření hranic až na 2 roky apod., nejsou šťastná. Pojďme řešit, jak budeme žít za měsíc a co uděláme pro lidi, aby to zdravotně i ekonomicky zvládli. Neděsme je věcmi, které dnes nikdo nemůže vědět,“ zmínil Fiala.

Podle mluvčího českého prezidenta je takové omezeni rozumné.

„Můžeme zastavit koronavirus v České republice, ale dokud se tak nestane i v zahraničí, nesmíme připustit znovuzavlečení nemoci do naší vlasti. Pokud takové opatření nastane, nebude to nějaký politický fígl, ale cílem bude ochrana lidských životů. A život je posvátný, cennější než lyžovačka v Cortině nebo ležení na pláži v Karibiku,“ prohlásil.

Již dříve Jiří Ovčáček na své stránce na Twitteru psal o sobectví některých obyvatel, kteří svým chováním mohou nakazit další lidi. Šlo o ty, kteří nebrali vážně nařízení karantény po návratu z lyžovačky v Itálii.