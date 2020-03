Čaputová volala Zemanovi. Mluvili o dopadu koronaviru na vztahy mezi velmocemi

Obě hlavy státu se shodly, že je nutné vzájemně spolupracovat v otázce pandemie koronaviru. Jak vyplývá z tiskové zprávy, kterou zveřejnil mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček, nákaza se může pozitivně odrazit na mezinárodních vztazích.

Zemanovi v tento den ještě telefonoval jeho izraelský protějšek Reuven Rivlin. Izraelský prezident poděkoval České republice za trvalou podporu Izraele, „včetně podpory ve věci Mezinárodního trestního soudu, kde Česká republika zastává názor, že Palestina není stát, a proto nemůže žalovat stát Izrael“.

Čaputová si po telefonátu se Zemanem volala s prezidentem Německa Frankem-Walterem Steinmeierem.

V České republice je momentálně 1289 nakažených. Sedm lidí se vyléčilo, zatímco nemoci podlehly dvě osoby. Na Slovensku je potvrzeno 204 případů. Sedm lidí se uzdravilo.

Podle dat Univerzity Johnsa Hopkinse v Marylandu se ve světě nakazilo přes 392 tisíc lidí. Zemřelo více než 17 tisíc, zatímco přes 102 tisíc se uzdravilo. Podle statistik je nejvíce nakažených v Číně (přes 81 tisíc). Tam ale nemoc dokázali dostat pod kontrolu.

Situace se mezitím drasticky zhoršuje v Itálii, kde je již přes 63 tisíc infikovaných a přes šest tisíc mrtvých, což je téměř dvakrát tolik co v čínské provincii Chu-pej, která byla epicentrem nákazy. V počtu nakažených Itálii následují Spojené státy (téměř 46 tisíce nakažených) a Španělsko (přes 39 tisíc nakažených).

Česká republika spolu se Slovenskem obdržely zdravotnický materiál z Číny. Peking rovněž pomáhá dalším zemím zasaženým koronavirem COVID-19, jedná se například o Maďarsko či Írán.