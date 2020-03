Okamura shání pro Česko lék na koronavirus. Už o tom jednal s Japonskem a zapojit se nyní má i ministr Vojtěch

Okamura na sociální síti napsal, že konkrétně usiluje o to, aby bylo do Česka dovezeno antivirotikum Favipiravir. To se prodává pod názvem Avigan a bylo úspěšně testováno na pacientech s koronavirem v Číně.

„Na základě mého předjednání s japonskou stranou bude ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dojednávat z Japonskem možnost nákupu japonského léku proti koronaviru! Slíbil mi to na našem dnešním jednání, kdy jsem ho s tímto záměrem oslovil, a předal jsem mu mnou navázané kontakty,“ píše v úvodu svého příspěvku politik.

Šéf SPD pak vysvětluje, jak k těmto kontaktům přišel: „Jak víte, oslovil jsem minulý týden ve čtvrtek přímo do Japonska japonského výrobce léku Favipiravir (Avigan) a včera jsem obdržel z Japonska odpověď, že je nutné, aby je přes Velvyslanectví ČR v Tokiu oslovilo japonské ministerstvo zahraničí. Požádal jsem o součinnost také japonského velvyslance v ČR. Tak snad naše snaha vyjde!“

O iniciativě českého poslance vyšel i článek na portálu idnes.cz, na nějž Okamura poukazuje. V něm se uvádí, že výrobcem zmiňovaného léku je japonská firma Toyama Chemicals, která je součástí společnosti Fujifilm. Podle Okamury jejich lék „působí dobře u pacientů s lehkými a středně těžkými příznaky koronaviru“, ale naopak „nepůsobí u pacientů s těžkými příznaky“.

Okamura tak při této příležitosti oslovil nejen samotnou firmu, ale také japonského velvyslance v České republice. Navíc celá věc musí proběhnout oficiální cestou, a tak se obrátil také na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

„Je důležité, abychom všichni táhli za jeden provaz,“ dodal Okamura.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová uvedla, že „pan ministr podnět pana poslance ihned předal SÚKL, aby se tím zabýval“.

Lidé následně Okamurovi pod jeho příspěvkem děkovali a psali, že doufají, že se to povede.

Remdesivir v Česku

Dnes se objevily informace o tom, že Česká republika má k dispozici lék Remdesivir pro nejtěžší pacienty s nemocí COVID-19. Tento lék pochází od americké firmy Gilead.

V současné době jej Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze začíná podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění – muži, který je na speciálním přístroji, jenž okysličuje krev.

Americký výrobce Gilead má navíc ve spolupráci se zdravotníky vytvořit dle představ VFN schéma, podle kterého se daný lék v Česku dostane k nejpotřebnějším pacientům.

„Látek, jako je remdesivir, je poměrně málo, i když se objevila i informace o látce favipiravir, která má podobný mechanismus účinku a byla na tento koronavirus i úspěšně testována,“ uvedl nedávno medicinální chemik Radim Nencka.

Aktuální stav nakažených v ČR

K dnešnímu dni, 24. března, počet pacientů pozitivních na koronavirus vzrostl na 1 289 nakažených. Od včerejšího rána je to nárůst o 124 pacientů.

Denní počet testovaných podle ministra stoupá. Celkově je otestováno 19 624 osob. Ministr uvedl, že za minulý den bylo otestováno 2 247 osob, a to je dosud nejvíce otestovaných.

Předpokládá, že s navyšováním kapacit dál počet vyšetřených pacientů ještě poroste.

Zmiňme také to, že v Česku již bohužel zemřeli na koronavirus dva lidé. Jako první v Nemocnici Na Bulovce zemřel muž ve věku 95 let, který rovněž trpěl dalšími zdravotními problémy. Dále se jednalo o muže narozeného v roce 1975, který byl hospitalizován v Havířově a měl pokročilou rakovinu. Uvádí se, že koronavirus u tohoto muže jeho smrt urychlil.

Důležité však je zejména to, že Česko hlásí již osm vyléčených pacientů.