Ekonomka Šichtařová: Zoufalá Evropa mluví o potřebě nového Marshallova plánu. Financovat jej však tentokrát bude…

Nehledě na to, že řada významných bank, jako například Morgan Stanley a Goldman Sachs, předpovídají obrovský propad americké ekonomiky, a to až do 30 procent, Markéta Šichtařová nesdílí tak pesimistické prognózy. Česká odbornice však nevěří tomu, že by se americká či světová ekonomika mohla rychle zotavit. Jedním z důvodů, proč tato krize může trvat déle, než se předpokládá, je možnost, že se epidemie v budoucnu ještě vrátí.

Pro Česko je nejvíce citlivou oblastí automobilový průmysl, jenž je velmi závislý na poptávce ze zahraničních trhů, stejně jako na dodávce zahraničních dílů. Vzhledem k současné krize se dalo očekávat, že by mohla být přezkoumána strategie vstřícná vůči požadavkům klimatických hnutí, jež vytváří nátlak na tradiční průmysl. Nicméně se místo toho zdůrazňuje pozitivní dopad nynější krize na stav klimatu.

Šichtařová na svém blogu na portálu iDNES.cz vyjadřuje přesvědčení , že zásadní neshody mezi levicí a pravicí budou i nadále přetrvávat. Podle ní se v případě levice převážně jedná o napumpování ekonomiky finančními prostředky, které v podstatě nejsou. Krize z roku 2008 se podle Šichtařové také řešila právě vhazováním peněz, ve skutečnosti však nikdy nebyla podstatně vyřešena. A právě proto podle jejích slov tato krize trvá až doteď, což je skutečným důvodem současných potíží. Nemůže za to jen koronavirus. Ekonomka je totiž přesvědčena, že COVID-19 jen přispěl k vypuknutí dalšího kola krize , nebyl však její původní příčinou.

„Koronavirus není žádná černá labuť; žádná nenadálá událost, která se objeví a má sílu rozmetat funkční ekonomiku. Koronavirus je pro ekonomiku nepříjemný, ale kdyby byly ekonomiky zdravé, krátce by poklesly a pak se zase otřepaly. Tak tomu ale není, ekonomiky jsou už od roku 2008 nemocné. Zatopené penězi, ale nekonkurenceschopné,“ uvádí Markéta Šichtařová.

Levicová politika jako cesta k podřízení?

Česká ekonomka tvrdí, že jedním ze základů levicové finanční politiky je půjčení finančních prostředků, a to bez ohledu na velikost zadlužení. Podle ní momentálně Evropa projevuje zájem o něco, co se podobá poválečnému Marshallovu plánu.

„Tehdy Marshallův plán platili Američané. Jenže i ti jsou už dnes nezdravě zadluženi a i oni jsou koronakrizí zasaženi. Takže kdo bude záchranu financovat nyní?“ klade si otázku Šichtařová a následně poukazuje na značnou roli Číny, oproti USA, ve vyřešení současné krize v Evropě.

Podle Šichtařové levicová ekonomická politika Evropy nevyhnutelně směřuje k tomu, že se evropské státy stávají podřízeným partnerem ve vztazích s větším ekonomickým a politickým aktérem.