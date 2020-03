„Tak mám ty letadla otočit?“ Hamáčka vyvedlo z míry zjištění čučkářů o čínských rouškách. Oč jde?

Marku promiň, ale přijdeš mi jak tatar. Do Číny odešlo několik desítek tisíc zdravotnických prostředků, platily to kraje, obce a firmy. Navíc půlku nám toho Čína nechala tady, když to vypuklo a šlo to do Motola. My teď z Číny vozíme miliony kusů... Co je na tom nejasnýho???