Česko zpřísnilo omezení volného pohybu: Odteď maximálně dva lidi

Připomeňme, že zákaz volného pohybu osob vláda vyhlásila v pondělí 16. března. Výjimku tvořily pouze cesty do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších několik případů. V opačném případě by se lidé měli pohybu na veřejnosti vyhýbat.

Podle informací je však nově toto ustanovení o omezení volného pohybu osob doplněno o bod 2c. Ten zahrnuje formulaci, že se „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné“.

Toto opatření bylo ministerstvem zdravotnictví rozšířeno s účinností od úterý až do 1. dubna. Vláda premiéra Andreje Babiše tento soubor opatření přijala v pondělí.

Kromě toho by lidé měli při kontaktu s ostatními zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Zpřísnění opatření, stejně jako další zavedená opatření, mají za cíl zabránit a omezit šíření koronaviru.

Koronavirus v Česku

Aktuálně počet nakažených koronavirem v České republice dosáhl čísla 1497 lidí. Dnes o tom informoval na sociálních sítích ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Za včerejší den tak přibylo 185 nových případů, což je druhý největší denní nárůst od vypuknutí epidemie v Česku. Dosud byl rekordní nárůst pozitivních případů koronaviru hlášen ve čtvrtek 19. března. Ten den přibylo 205 případů nákazy, ale v dalších dnech se počet snižoval.

Zmiňme i to, že počet obětí kvůli koronaviru stoupl na pět a z nemoci se vyléčilo celkem 10 osob.

Stále také platí, že nejvíce nakažených je v Praze a Středočeském kraji.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 439 940 lidí, 19 744 pacientů na nemoc zemřelo a 111,942 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.