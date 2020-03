Zdeněk Pohlreich: Nezažili jsme nikdy nic podobného, současná situace je smrtící pro řadu restaurací

Zdeněk Pohlreich je jedním z těch, kdo fakticky přišel o práci v důsledku vládního nařízení o uzavření hospod a restaurací. Svou iniciativu rozvozu jídel na služebny záchranných složek vnímá z tohoto hlediska jako terapeutickou činnost, která mu pomáhá přispět k boji s koronavirem. „Všichni šijou roušky, a jakkoliv je to záslužná věc, mně přišlo, že už toho je moc. A já jsem si uvědomil, že když jsem byl na vojně, tak nám říkali, že kvalitní strava je pro morálku mužstva důležitá,“ říká.

Organizací kvalitního jídla pro ty, kteří jsou momentálně nejvytěžovanější z nás a kteří se většinou stravují ne úplně dobrým způsobem, chce gastronom, aby jim tahle starost odpadla. Zároveň se Pohlreich zapojil mezi signatáře dopisu vládě, kde apeluje s prosbou o pomoc.

„Dopis popisuje problém, který trefil gastronomii jako takovou. Gastronomie je hodně závislá na lidech, tak se ten problém zásadně zhoršuje, protože ti lidé nyní nemají co dělat. Jenom si myslím, že tahle skutečnost, že stát hospodaří s našimi penězi, přináší pro něj elementární závazek se o ty lidi starat, když nastane ta krizová situace,” předpokládá Pohlreich

Současný nouzový stav považuje za smrtící pro řadu restaurací, v zásadě je situace podle něj ještě horší než v roce 1968 nebo 11. září 2001. „V té době ten kšeft spadl třeba o 60 procent, teď je to na nule, teď to zamrzlo totálně. Pro mě je to vůbec první zkušenost tohohle typu a nezažili jsme nikdy nic podobného,” přiznává se. Odpuštění daní je v situaci platební neschopnosti gastronomických podniků vnímáno Pohlreichem jako velmi důležité opatření, které by od vlády očekával.

Restauratér se také vyjádřil k možnosti zákazu cestování na dva roky, což podle něj změní vidění světa pro spoustu lidí. „Je to tvrdá zkouška, bude to určitě katarze toho, co je kdo schopen a neschopen přežít,” předpovídá. Pohlreich si také myslí, že lidé dokonce budou muset přehodnotit svůj život, který je vnímán jako samozřejmý a jednoduchý.

„Z jeho pohledu nějaký prostě šílený elektromobilismus, gretismus, všechny tyhle měkké kecy o ničem a nekonečné mudrování o tom, jak ten svět by chtěl změnit, to všechno půjde stranou a lidé začnou žít svůj život o něco asi skromnější. Všechno bylo samozřejmé, všechno jsme si museli koupit a myslím si, že za těmi produkty jsme přestali vidět toho člověka, který to vlastně musí vyrobit. Jenomže to samozřejmě nejsou ty intelektuálové, které by plnili ten internet těmi vzletnýma kecama. A myslím, že nám najednou dojde, že i tu blbou roušku, kterou já vidím svým způsobem jako něco symbolického, musí někdo vyrobit,” věří.

Pohlreich zdůrazňuje, že stát se nyní ukázal jako nedostatečně pružný, ovšem každá krize podle něj zároveň prověří, jestli zavedený systém není zbytečně složitý a jestli má nějakou schopnost sebeočištění.

„Založili jsme ten transparentní účet na to stravování pro ty složky a chceme to tím jednoduchým způsobem, aby lidé nám prostě poslali peníze, abychom jsme z toho pak mohli nakoupit suroviny, namísto toho musím řešit další věci, aby to prostě bylo legální,” diví se.

Nemyslí si však, že tohle je výlučně český problém. Čelí mu Evropa jako celek.

„Já si neumím představit, jak bude dál fungovat instituce typu Evropské unie nebo Evropského parlamentu v rozsahu, na jaký jsme byli zvyklí. Někde se ti peníze budou muset ušetřit, že jo? Přece není možné, aby tam seděla armáda úředníků, která se nějakým záhadným způsobem (mám aspoň já svůj osobní pocit) s nástupem téhle krize zcela vytratila. A najednou je to každý za sebe a pan Bůh pro všechny, ” podotýká.

Novinář mu však připomněl, že se pomalu jedná o výměnu zdravotnické pomoci a poskytnutí Česku finančních prostředků, na což mu Zdeněk Pohlreich odpověděl o prvořadé důležitosti konkrétních činů.

„Myslím si, že naše akce mluví hlasitěji než nějaká vzletná slova. Řečmi se to nevyřeší,” uzavřel.