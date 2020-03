Koronavirus aktuálně: Počet nakažených v ČR je 1775. Byl zaznamenán rekordní narůst od začátku epidemie

Za včerejšek přibylo 291 pozitivních případů nákazy koronavirem, což je největší denní nárůst od vypuknutí epidemie v Česku. Dosud rekordní nárůst pozitivních případů koronaviru byl hlášen ve čtvrtek 19. března. Ten den přibylo 205 případů nákazy, ale v dalších dnech se počet snižoval.

