„Ostuda!“ Telička vytkl českým vojenským lékařům nedostatek solidarity: Pomáhají doma místo toho, aby jeli do Itálie

Český politik a bývalý europoslanec Pavel Telička se na svém Twitteru vyjádřil k solidaritě ostatních zemí v době koronavirové krize. Při této příležitosti zkritizoval Českou republiku za to, že není schopna vyslat několik vojenských zdravotníků do Itálie. Jak reagovali ostatní?

Pavel Telička včera na svém Twitteru informoval o tom, že „Německo bere do svých nemocnic pacienty z Francie a Itálie“. Podle něj se jedná o solidaritu v praxi a dodal, že tak nějak těm Němcům i závidí.

Dnes tento svůj status okomentoval znova a vyjádřil se k jednání České republiky. Dokonce hovoří o ostudě.

„A my nejsme schopni či spíše ochotni poslat dočasně několik vojenských zdravotníků do Itálie. Ostuda. Nedej bože, abychom pak potřebovali pomoc my,“ vyjádřil svůj názor politik.

A my nejsme schopni či spíše ochotni poslat dočasně několik vojenských zdravotníků do Itálie. Ostuda. Nedej bože, abychom pak potřebovali pomoc my. https://t.co/bsEwRXSHVp — Pavel Telička (@Telicka) March 26, 2020

​Na Twitteru na danou otázku zareagoval i český ministr obrany Lubomír Metnar. Podle něj totiž tento dotaz přišel i z MZV. Dle jeho slov jsou ale lékaři a zdravotníci potřeba v Česku.

„Čeští vojenští lékaři a zdravotníci nemohou odjet do Itálie. Jsou třeba doma. Pomáhají a budou dále pomáhat našim občanům. Armáda se na boji s pandemií výrazně podílí už nyní a přicházejí další požadavky,“ stálo v jeho vyjádření.

Čeští vojenští lékaři a zdravotníci nemohou odjet do Itálie. Jsou třeba doma. Pomáhají a budou dále pomáhat našim občanům. Armáda se na boji s pandemií výrazně podílí už nyní a přicházejí další požadavky. — Lubomír Metnar (@metnarl) March 26, 2020

Bouřlivé reakce a diskuze

Pod oběma příspěvky se okamžitě rozjela diskuze. Komentující pod postem Teličky například psali, že by podle nich „pomohlo převézt část pacientů do naší vojenské speciální nemocnice, kde máme špičkové vybavení“. Na to Telička reagoval slovy, že by bral jakoukoli reakci, která by z Česka trochu sejmula „sobecký populismus“ a která by hlavně pomohla lidem, byť třeba jen několika.

Jiní ale politikovi vzkazovali, že se nemá shazovat ještě více a odkazovali na slova ministra vnitra Jana Hamáčka : „Česká republika nabídne dnes Itálii a Španělsku pomoc formou dodávky po 10 000 ochranných obleků pro zdravotnický personál. Detaily dohaduje @Tpetricek.“

Pod příspěvkem Metnara pak lidé psali, že bychom měli brát v potaz lékařskou kapacitu Německa. „Jsme na tom velmi dobře, ale oni ještě o něco lépe,“ podotýkali.

„Je solidární někomu pomoct, když je v nouzi, ale nedává to smysl, když mi sami jsme na tom špatně,“ vzkázal další.

Proti tomuto tvrzení se však někteří ohrazovali. „Já si myslím, že symbolické gesto jednoho, byť malého týmu, bychom zvládli. Toto mi zase zavání naší českou malostí. Takhle se velká partnerství a důležité symboly nebudují - a to je, co nám chybí,“ uvedl jeden z uživatelů.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 489 928 lidí, 22 154 pacientů na nemoc zemřelo a 118 032 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.