Česká sinoložka přišla se závažným zjištěním o vině Světové zdravotnické organizace ze šíření pandemie COVID-19

Světová zdravotnická organizace je velice významnou institucí, jež má obrovskou úlohu a autoritu po celém světě. Doporučení WHO mají zásadní vliv na přijímání opatření jednotlivými státy, která jsou určena pro prevenci a boj proti pandemii. Podle české sinoložky Olgy Lomové ale WHO tentokrát udělala řadu závažných chyb a zanedbala své povinnosti.

Lomová připomíná, že se první případy nákazy novým typem koronaviru v čínském Wu-chanu ve skutečnosti objevily již v listopadu a následně se v průběhu prosince rozšiřovaly. V tu dobu na varování čínských lékařů uvnitř státu však nebyl brán žádný zřetel. Později se představitelé čínských úřadů obrátili na WHO a informovali o vzniku nové infekce, jejíž vzorky byly následně předány specialistům. Nicméně, ani čínská vláda, ani představitelé Světové zdravotnické organizace neposkytli žádné podstatné informace a doporučení pro veřejnost.

Pandemie COVID-19

Na výskyt nové nemoci Světovou zdravotnickou organizaci upozornil i Tchaj-wan. Učinil tak již na konci prosince, když varoval před možnými důsledky šíření epidemie. I to však zůstalo bez důsledného povšimnutí ze strany vedení WHO a to z toho důvodu, že je Tchaj-wan světovými organizacemi, včetně WHO, považován za součást Čínské lidové republiky, nikoliv za nezávislý stát. Zaměstnanci WHO rovněž nepodnikli žádné podstatné kroky k tomu, aby ověřili oficiální informaci poskytnutou Pekingem. Tím pádem Světová zdravotnická organizace začala přijímat potřebná opatření teprve v březnu, když uplynuly skoro tři měsíce od okamžiku, kdy obdržela první varování.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 494 121 lidí, 22 266 pacientů nemoci podlehlo a 119 785 se uzdravilo.