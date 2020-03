Za nákazu seniorů v pečovatelském domě v Českém Krumlově může původně pendler. Dotyčný jezdil za prací do Německa

V pečovatelském domě v Českém Krumlově je sedm důchodců nakažených novým typem koronaviru. Uvádí se, že se nemoc k seniorům dostal od pečovatelky, kterou původně nakazil jeden pendler. Ten jezdil za prací do Německa, a to i po rozšíření epidemie. Informovaly o tom Parlamentní listy.

Na portálu se uvádí, že kraje v České republice, jež leží na hranicích Rakouska a Německa, se podle dat nacházejí v těžké situaci kvůli tzv. pendlerům. Pojmem pendler je přitom označován Čech, který jezdí pracovat do zahraničí. Tento způsob práce dotyčným vláda dlouho umožňovala i přes rozšiřující se epidemii koronaviru a někteří tak vyráželi za prací do Rakousku či Německa.

Pendleři jako zdroj nákazy

To ale vyvolalo kritiku, a tak nakonec vláda rozhodla, že lidé sice budou moci dále jezdit do práce do zahraničí, ale nově si tam budou muset najít ubytování nebo se zatím nevracet. Po svém návratu do Česka se pak musí stáhnout do přísné čtrnáctidenní karantény . Takové opatření se však nelíbilo pendlerům, kteří tvrdí, že je vláda a kraje hází přes palubu.

Nyní se však ukazuje, že jsou to právě pendleři, kdo se ve velké míře do příhraničních krajů nákazu zatáhl. Takovým případem má být podle zjištění portálu i pečovatelský dům v Českém Krumlově, kam se nákaza přenesla na seniory přes rodinné příslušníky.

Ve středu se v médiích totiž objevila informace, že v domě sociálních služeb Sovy v Českém Krumlově je evidováno celkem deset osob nakažených koronavirem, z nichž sedm tvoří klienti zařízení, tedy senioři. Právě starší lidé ale spadají do nejrizikovější skupiny.

„Tohle je obrovský průšvih. Je tam hodně lidí ve věku osmdesát devadesát let, to je vůbec nejohroženější skupina obyvatel, nemohli se nijak bránit, jsou odkázáni na péči ošetřovatelek a na to mohou i doplatit,“ prozradil anonymní, avšak důvěryhodný zdroj redakce z jihu Čech.

Zdejší senioři se dle Parlamentních listů navíc měli nakazit kvůli pendlerům.

„Do toho domova to přišlo přes jednu pečovatelku. Její syn byl pravidelně v kontaktu s člověkem, pendlerem, který si nákazu přivezl z Německa. A ta zaměstnankyně nakazila těch sedm seniorů a další zaměstnance,“ uvádí se.

„Je to jako děravý cedník, skrze který do České republiky teče nákaza, a případ Českého Krumlova může skončit tragicky jen kvůli tomu, že se někteří lidé odmítli chovat ohleduplně a rozšířili nákazu v konečném důsledku až na naše nejstarší a nejohroženější, kteří se tomu ani nemohli bránit,“ uvedl portálu dále zdroj.

Potvrzuje se tak tím to, čeho se mnozí obávali – a sice, že pendlování pracujících lidí v zahraničí je riziko, které způsobí obrovské důsledky.

Se zjištěním, že nákaza často přichází právě od pendlerů, přišly dotčené kraje, které mají k dispozici čísla a fakta. Napomohlo tomu tzv. trasování, kdy je možné vypátrat, kdo se od koho nakazil a kde se tito lidé pohybují.

Vzhledem k tomu tak byl pohyb pendlerů omezen a dotyční již nyní nemohou běžně jezdit do ciziny. Jak již bylo řečeno, lidé, kterých se to týká, se proti tomu ohrazují. Opatření vnímají téměř jako perzekuci a potlačování lidských práv, alespoň soudě z vyjádření některých jejich zástupců.