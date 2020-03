Drtivá většina voličů stojí za vládou. Chtělo by to průzkum o Číně speciálně pro jednoho generála, reaguje Zahradil

Výzkumná společnost STEM se zajímala o to, jak občané České republiky zvládají potíže spojené s karanténou a s koronavirovou krizí. V průzkumu vyšlo najevo například to, že Češi bezvýhradně oceňují práci zdravotníků a většina z nich doufá v to, že během několika týdnů přijde zvrat k lepšímu. Co dalšího výzkum odhalil?