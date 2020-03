„Lidé v ČR umírají na koronavirus, ale Kalousek řeší, zda splníme závazky vůči NATO.“ Fiala neunesl výrok Kalouska v ČT

Spolu s Miroslavem Kalouskem v pořadu Události, komentáře hovořil vicepremiér Karel Havlíček, který představoval krizová opatření na podporu podnikatelů. Po celou dobu Kalousek s různými výroky vicepremiéra nesouhlasil a uváděl, že jde o likvidaci živnostníků apod.

Na závěr bývalý ministr financí Kalousek šokoval, když „shrnul“ tři priority novely státního rozpočtu. Podle něj jde o podporu velkých firem, dokončení likvidace živnostníků a zpochybnění spojeneckých závazků v NATO.

„Dovolím si shrnout tři priority novely státního rozpočtu: první je účinná podpora velkým firmám, druhá dokončení likvidace živnostníků a třetí je zpochybnění našich spojeneckých závazků v NATO,“ uvedl Kalousek v ČT.

Kalousek hájí zájmy Bruselu, Berlína a Washingtonu

Na tento výrok o novelách státního rozpočtu zareagoval na sociální síti Facebook místopředseda Radim Fiala z SPD, kterému se nelíbí, že v době, kdy v Česku umírají lidé na onemocnění způsobené koronavirem, Kalousek řeší závazky vůči NATO.

„Zatímco v České republice již lidé umírají na onemocnění způsobené koronavirem, Miroslav Kalousek řeší, zda naše země splní v rozpočtu závazky vůči NATO. A kvůli tomu, že ne, tak TOP 09 odmítla podpořit aktualizovaný rozpočet s navýšeným deficitem...“ uvádí Fiala na Facebooku.

Člen SPD se dále ptá, jestli Kalousek myslí to NATO, které nechalo Evropu a Řecko na holičkách při migrační krizi? A jestli má na mysli to NATO, které nepomohlo Řecku, když ho de facto napadlo Turecko? Nebo má na mysli to NATO, jehož členem je islamistické Turecko, které podporuje džihádismus? Nebo snad má na mysli to NATO, které podporou intervencí USA podporuje islámský extremismus? „My se chováme konstruktivně – na rozdíl od pana Kalouska, který podle našeho názoru hájí akorát tak zájmy Bruselu, Berlína a Washingtonu,“ pokračuje politik.

Fiala nadále uvádí, ve kterých složkách rozpočtu by se dalo ušetřit. Měli by se solární baroni či neziskovky bát?

„Hnutí SPD rozpočet podpořilo s tím, že bude požadovat, aby se hledaly úspory v tom, že se nebudou dotovat politické neziskovky, nepřizpůsobiví, zahraniční mise, solární baroni či předražené zakázky,“ navrhuje Fiala.

Na závěr Radim Fiala uvádí, že ačkoliv mají k vládě výhrady, tak se chovají konstruktivně. „Na rozdíl od pana Kalouska, který podle našeho názoru hájí akorát tak zájmy Bruselu, Berlína a Washingtonu,“ napsal na konci svého příspěvku Radim Fiala.

Situace s koronavirem v Česku

Počet nakažených osob v Česku stále roste. Během včerejšího dne se toto číslo zvýšilo o 162, a dosáhlo tak celkového počtu 1925. Přibylo také obětí – na nový typ nemoci již zemřelo devět osob. Uvedlo to Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ještě včera ráno Česká republika hlásila 1775 pacientů. Od středy tak k čtvrtečnímu ránu počet nakažených u nás vzrostl o rekordních 291 pacientů, což představovalo největší denní nárůst od vypuknutí epidemie v Česku.

Včerejší čísla jsou již sice optimističtější, i tak ale Česko rozhodně nemá ještě vyhráno. Ke včerejšímu večeru je v zemi evidováno 1925 případů. Platí, že se z nemoci dosud vyléčilo deset osob, ale ztráty na životech bohužel vzrostly. Nyní tak na koronavirus u nás zemřelo již devět nemocných.