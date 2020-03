Europoslanec SPD jako jediný hlasoval proti pomoci na boj s koronavirem, kterou chce EU státům poslat. Čtěte proč

Český europoslanec Ivan David, jenž dříve působil jako ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice a ministr zdravotnictví ČR, během hlasování v Evropském parlamentu v souvislosti se třemi návrhy EK byl jediným, kdo vystoupil proti dvěma návrhům ze strany Bruselu. Jedná se totiž o návrhy, které předpokládají udělení finanční pomoci členským státům EU, stejně jako uchazečům o členství. Podle slov člena SPD jsou tyto kroky určeny především na zvýšení autority Evropské unie, která předtím prokázala svou neschopnost čelit současné krizi.

„Hlasování 26. 3. 2020 v souvislosti s COVID-19. Dnes jsem hlasoval v Evropském parlamentu přes internet o třech návrzích Evropské komise. Jedenkrát jsem hlasoval ‚pro´, dvakrát ‚proti´. Hlasoval jsem pro návrh, aby leteckým společnostem, které ‚nelétají´, zůstaly dříve přidělené časy na evropských letištích, aby nadále nelétala prázdná letadla jen proto, aby si společnosti udržely přidělené časy,” uvedl ve svém příspěvku na Facebooku český europoslanec.

Dále Ivan David píše, že se postavil proti dalším dvěma návrhům. V prvním případě se jedná o mobilizaci investic do zdravotnických systémů a jiných sektorů ekonomiky jednotlivých členských státu, jež byly postiženy pandemií koronaviru. Dalším návrhem bylo poskytnutí přímé finanční pomoci členským státům a uchazečům o vstup do unie. V obou případech se David řídil stejnými motivy během hlasování. Europoslanec má totiž značné pochyby ohledně účinnosti těchto opatření a způsobu, podle něhož se peníze budou rozdělovat. Navíc poukazuje na skutečnost, že Brusel znovu usiluje o rozšíření svých pravomocí, a to na úkor kompetencí členských států.

„Proč proti? Protože Evropská komise chce rozdělovat peníze, které patří daňovým poplatníkům členských států. Chce je rozdělovat, aby zvýšila svoji autoritu v naději, že tyto prostředky budou naivními občany vnímány jako dar z laskavosti,“ sdělil Ivan David.

Vzhledem k tomu, že členské státy na rozdíl od vedení Bruselu byly schopné přijat do značné míry účinná opatření, je možné dospět k závěru, že rozšíření pravomocí evropských institucí není v zájmů jednotlivých států.

Má návrh Evropské komise opravdu smysl?

Český europoslanec od pirátské strany Mikuláš Peksa se kriticky vyjádřil na adresu Ivana Davida kvůli jeho odmítavému postoji vzhledem k návrhům Bruselu.

„Víte, jak jsem říkal, že to Evropský parlament schválil skoro jednomyslně. Tak to je ten borec, co chyběl...Ne, taky jsem tomu nevěřil, dokud jsem se nepodíval na sjetinu hlasování (je tam odkaz). I o SPD jsem ještě měl nějaké iluze,” sdělil bývalý místopředseda Pirátů.

Jeden z komentujících však na to reagoval a zpochybnil smysluplnost návrhů EK. Ve svém komentáři Martin Jurek totiž zvedl otázku týkající se zdrojů této potenciální finanční pomoci a dospěl k závěru, že to stejně budou muset uhradit členské státy.

„Odkud EU ty peníze asi vezme? Z nějaké rezervy, kterou pak doplní členské státy, nebo si na ně půjčí a zaplatí to členské státy? Takže ano, členské státy zaplatí členským státům boj ‚proti pandemii a pomoc s ekonomikou´ a EU (a ti hodní europoslanci, co to teda odhlasují) si na tom pohoní ego,” vysvětlil uživatel Martin Jurek.