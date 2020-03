Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky výbušně: Koronavirus dožene v Česku každého a navíc je to žádoucí

Podle aktuálních údajů počet nakažených koronavirem v České republice již překročil dva tisíce a činí 2062. Na nemoc COVID-19 zemřelo devět lidí. Během včerejška přibylo 259 případů nákazy koronavirem, což je o 32 případů méně v porovnání s rekordním denním nárůstem ve středu 25. března. Proč počet infikovaných lidí neustále roste a kdy bychom měli očekávat dobré zprávy? Podle statistika Duška je tento nárůst pozitivní zpráva.

„Růst křivky nakažených je závislý na naší testovací kapacitě. A ta je stále větší,“ vysvětlil a dodal: „Už testujeme čtyři tisíce lidí denně, což je absolutní rekord. Výrazný nárůst případů je tedy jen odrazem toho, že jsme udělali revoluční objem testů.“

„Připravme se na to, že křivka nárůstu případů půjde nevyhnutelně nahoru. Nemám sice křišťálovou kouli, ale čísla budou opravdu mnohem vyšší,“ uvedl ředitel ÚZIS.

Upozornil však, že případů nákazy bude přibývat a je to nevyhnutelné.

Ladislav Dušek v rozhovoru potvrdil svou předchozí předpověď, že v průběhu dubna by mohlo být v Česku až 15 tisíc lidí nakažených koronavirem. Podle Duška tenhle předpoklad trvá: „V tuhle chvíli nemám žádné signály, že bychom měli svou predikci měnit. Ale třeba budu v pondělí mluvit jinak.“

Vyjádřil podporu i vládním opatřením.

Můžete se nakazit koronavirem, ale neucítíte to

„Vládní opatření jsou sice pro ekonomiku drakonická, ale pro řízení epidemie zcela zásadní,“ prohlásil Ladislav Dušek. „Až během dvou týdnů totiž zjistíme, jak velkou epidemickou nálož máme v populaci schovanou. Pokud by byla velká a my jsme nepřijali žádná opatření, dopadlo by to u nás jako v jiných státech.“

Dušek upozorňuje na úskalí koronavirové infekce: „Podle odborných článků až 10 procent lidí prodělá onemocnění a neví o tom. Některé zprávy hovoří dokonce o mnohem vyšším čísle. Podstatná část české populace projde tímto onemocněním.“

„Významná část infekce je bezpříznaková,“ upozorňuje šéf ÚZIS. „Proto v tuhle chvíli stále nevíme, kdo by mohl být nemocný. Nevědí to ani ti nakažení, a proto mohou nemoc dál šířit. Takže každý další den, kdy se příznaky objeví, nám umožňuje lépe odhadnout následující vývoj. Potřebujeme tu křivku, která je velmi nekonkluzivní, nechat ještě týden nechat běžet.“

Podle Duška dojde k promoření Česka.

„Omlouvám se za neodborný výraz,“ navazuje Dušek, „ale dojde k promoření naší společnosti, tedy vy i já koronavirem možná dříve či později onemocníme. Převážná část lidí si tím projde bez vážných následků a bez potřeby intenzivní péče. Ani pan profesor Prymula není schopen říci, jak velká část společnosti to bude a jak velká část bude potřeba k tomu, aby lidé mezi sebou tuto infekci přestali šířit. Epidemiologové proto chtějí v těch nejpostiženějších oblastech provést výzkum a následně budeme moudřejší.“

Pandemie COVID-19

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 556 147 lidí, 25 238 pacientů na nemoc zemřelo a 128 717 se z ní vyléčilo.