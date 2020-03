Mynář: Zeman cestu do Moskvy ještě zváží. Číně by se mělo poděkovat

Na úvod rozhovoru kancléř Mynář, který momentálně jako jediný má přístup k hlavě státu, potvrdil, že Zeman je v době koronavirové pandemie v Lánech s tím, že je v úplném klidu, ale nikoli v klidu pracovním. Například tento týden měl mimo jiné k podpisu několik zákonů, telefonická jednání s hlavami Slovenska, Izraele.

Jako hlavní téma v rozhovoru byl aktuální stav vztahů České republiky s Čínskou lidovou republikou a role Zemana při získání zdravotnického materiálu z asijské země.

V této souvislosti kancléř připomněl, že Zeman v době, kdy bylo Číně nejhůř, jasně deklaroval, že Česká republika nemůže zůstat stranou. Udělal proto symbolický dar ve výši několika milionů korun a zařídil humanitární pomoc. Podle slov Mynáře, Čína je na takovéto věci citlivá.

Moderátor uvedl, že minulý týden měl Miloš Zeman projev k národu a všichni čekali především na ocenění českých zdravotníků a dalších bezpečnostních složek v první linii, které však nezmínil. Namísto toho dlouze prezident ČR děkoval Číně.

Mynář na to reagoval tím, že připomněl moment, kdy lidi a zdravotníky pálil nedostatek roušek a zdravotnických potřeb.

„Takže to jsme se snažili zajistit v první řadě. V té době byla Čína jediným, kdo nám je byl schopen v takové míře poskytnout. Nebo já aspoň o nikom jiném nevím. Možná má někoho jiného pan senátor Pavel Fischer, nebo má primátor Prahy Zdeněk Hřib lepšího dodavatele z Tchaj-wanu. Opakuji, že nás Čína upřednostnila i díky dlouhodobě dobrým vztahům pana prezidenta a tím, že tam na konci února poslal symbolický dar. Teprve na základě prostředků, které jsme z Číny dostali, mohou zdravotníci a ostatní s obrovským úsilím bezpečně pracovat,“ zdůraznil kancléř.

Vyjádřil přesvědčení, že prezident to má dobře rozmyšleno, v každém případě si váží všech lékařů, sester i ostatních ve všech liniích.

Pak zazněla otázka, jestli bude v brzké době další vystoupení prezidenta Zemana k národu, kde zdravotníkům a dalším poděkuje.

„Pan prezident sám avizoval, že to nebylo jediné vystoupení, které hodlá udělat. Na druhé straně prezident není vláda, aby každý den vydával nějaká prohlášení či dělal tiskovky. Mohu naznačit, že předpokládám, že pan prezident v nejbližší době vystoupí. Teď nechci říkat, jestli s projevem, formou nějakého rozhovoru, významného článku, nebo jak. Ale určitě vystoupí,“ uvedl Mynář.

Moderátor připustil myšlenku, že není nutné být Číně přehnaně vděčnými a děkovat jí, protože jde o standardní obchod, poněvadž se za zdravotnické pomůcky platí.

Kancléř uvedl na to své argumenty s tím, že vysvětlil rozdíl mezi darem a byznysem.

„Rád bych připomněl, že my jim dali dar v hodnotě deseti až patnácti milionů korun, zatímco Čína nám dodává v řádu miliard. Čína se s koronavirem vypořádala jako první a je logické, že stejně jako naše vláda dělá vše pro to, aby se ekonomika nakopla a začala fungovat. Přesto nám zdravotnický materiál dává za velmi zajímavé ceny,“ zdůrznil Mynář s tím, že ceny, za které pražský primátor Hřib objednal roušky či respirátory z Tchaj-wanu, jsou to proti materiálu z Číny šestinásobně dražší.

Zopakoval, že s Čínou, které se mělo poděkovat, je normální byznys.

„Opět říkám, že patří velký dík panu prezidentovi za to, že jsme čekat nemuseli, máme podepsané kontrakty a první významné dodávky pro ty, kteří to potřebují,“ pronesl.

Moderátor však trval na tom, že Čína dělá všechno jen proto, aby si Česko a další evropské státy do budoucna zavázala.

V této souvislosti Mynář odkázal na dlouhodobou kritiku na adresu Zemana kvůli tomu, že létá do Číny.

„Než propukla pandemie koronaviru, byl největším nepřítelem kohokoli, kdo neměl rád Čínu, pan prezident. Zbytečně jsme poukazovali na to, že třeba německá kancléřka Merkelová tam do té doby byla devětkrát, francouzský prezident Macron uzavíral s Čínou mnohamiliardové zakázky. To nikomu nevadilo, náš pan prezident ano. Myslím, že to je samozřejmě hloupost,“ argumentoval svůj názor spolupracovník Hradu.

Pak detailně vysvětlil, proč nemá obavy z aktivit spojených s ČLR.

„Jak jsem v Číně s lidmi mluvil, nikdo tam proti panu prezidentovi neřekl slovo. Byl tam na oslavě 70 let od ukončení války, navštívil památník padlých čínských vojáků v Nan-ťingu. To vše si Číňané jako každý hrdý národ pamatují a velmi považují. Takže mi věci typu: Pozor, pozor, oni to dělají zištně, aby na nás měli velký vliv, připadají nesmyslné. Jaký na nás budou mít velký vliv? Poděkujeme jim, budeme za to rádi. Ale nemyslím, že tím, že od nich kupujeme zdravotnický materiál, podepisujeme nějaký bianco šek na to, že se staneme čínskou kolonií. Je to nesmysl,“ uzavřel téma Mynář.

Na závěr rozhovoru se jednalo o dřívějším rozhodnutí Miloše Zemana letět na začátku května na oslavu 75. výročí od konce války do Moskvy.

Mynář uvedl, že pozvánka na oslavu do Moskvy dorazila dávno předtím, než přišla pandemie koronaviru. Kromě toho, ruská strana zatím neoznámila její posunutí nebo zrušení.

„Pokud by ale v té době v naší zemi platil zákaz létání a opouštění hranic, pan prezident by tento zákon těžko mohl porušit. Nemluvě o tom, že by ho porušit nechtěl. Takže pokud budou platit tato striktní opatření, pan prezident do Moskvy v žádném případě nepoletí, pokud to tedy Moskva sama nezruší,“ vysvětlil aktuální stav věcí hradní kancléř.