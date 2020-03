Z Číny přes Novosibirsk. Pilot Smartwings prozradil, jak vezl roušky

Uvádí se, že druhý největší český letecký dopravce má s ministerstvem zdravotnictví nasmlouvaných sedm letů. Kromě toho společnost ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí zajišťuje repatriační lety a domů sváží Čechy z celého světa.

Publikace připomíná, že dopravce zatím do Česka dovezl 2,9 milionu roušek, 100 tisíc kusů respirátorů a další zdravotnický materiál.

Kapitán Nevole byl pilotem druhého letu Smartwings. O své zkušenosti se podělil v rozhovoru pro dotyčný server.

Na úvod pilot prohlásil, že letové zabezpečení cesty do Číny bylo perfektní.

„Administrativně náročnou procedurou bylo vyřízení všech nutných povolení ke vstupu do čínského vzdušného prostoru a pro přistání v Šanghaji, z těchto důvodů se plánovaný odlet zpozdil. A posádka tak zůstala tři dny v Novosibirsku, kde byla připravena okamžitě odletět do Šanghaje,“ přiblížil detaily pilot.

Moderátor se zajímal o to, jak vše dopadlo v Novosibirsku a jakými protipandemickými opatřeními se muselo projít.

„Z naší strany šlo o standardní postupy, které naše posádky používají. To znamená, že při cestě na hotel jsme použili respirátory, samozřejmě jsme byli vybaveni dezinfekčními prostředky a víme, jak dodržovat zásady respirační hygieny,“ okomentoval otázku letec.

Pak došla řada i na vysvětlení, proč se letělo zrovna přes ruské město.

„Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit přeletové a přistávací povolení v ruském Novosibirsku, šlo o nejkratší možnou trasu. Existují samozřejmě jiné trasy, ty jsou ale delší. Společnosti, které tato povolení neobdrží, musí volit delší trasy. Například s mezipřistáním v pákistánském Karáčí,“ popsal pravidla Nevole.

Jak na boj s virem při nakládání a letech

Při vzpomínce na nakládku v Číně pilot zhodnotil zručnost Číňanů, kteří s odbavením cargo letů mají velké zkušenosti.

„Všichni věděli, co mají dělat, vozíky s materiálem a všechny nezbytné doklady byly připravené, vše probíhalo rychle, hladce. Bylo u toho asi 20 nakladačů. Za 2,5 hodiny jsme byli připraveni k odletu,“ chválil čínské kolegy letec.

Pokud jde o poskytované služby na palubě při vykonání repatriačních letů z rizikových oblastí, palubní průvodčí dávají občerstvení a nápoje na sedačku ještě před nástupem cestujících do letadla, aby se co nejvíce eliminoval kontakt mezi posádkou a pasažéry. Dodal, že maximální pozornost je věnována pravidelným úklidům a dezinfekci letadel.

„Všechna letadla Smartwings Group jsou vybavena dezinfekčními prostředky, větším množstvím zdravotnických pomůcek a pro potřeby posádek jsou k dispozici zdravotní sety s potřebnou výbavou pro případ identifikace nemocného cestujícího,“ uvedl.

Komplikace zaměstnání

Co se týče dalších plánovaných sedmi letů, podle slov kapitána, zúčastnit by se jich chtěla spousta dalších pilotů, pro které momentálně práce značně ubylo.

„Dálný východ je lokalita, kam čeští piloti často nelétají a proto jsou tyto lety pro ně atraktivní. Zdravotní rizika v Číně už nejsou o moc větší než v České republice. Možná, že spíše naopak,“ uvedl Nevole.

Když šlo o repatriační lety, které Smartwings již zrealizovaly do řady destinací, ukázala se být prioritou zaměstnanců letecké sféry.

„Obavu o své zdraví má samozřejmě každý. Právo odmítnout let v současné situaci mají všichni členové letových posádek, jde ale jen o jednotky. Obecně je mezi zaměstnanci o lety velký zájem, a to jak mezi piloty, tak mezi letuškami,“ vyjádřil se k situaci letový ředitel společnosti.

Co se týče budoucnosti Smartwings vzhledem k recesi v důsledku pandemie, Nevole ujistil, že Smartwings dělá všechno pro to, aby zachovala co nejvíce pracovních míst.

„Jednáme se zaměstnanci, aby si brali zkrácené úvazky. Naprostá většina zaměstnanců to akceptuje a snaží se firmě pomoci zredukovat mzdové náklady,“ podotkl pilot.Na závěr se v publikaci praví o tom, že po ukončení posledních repatriačních letů celá flotila bude pravděpodobně uzemněna.