Ministr zdravotnictví Vojtěch reaguje na slova Maláčové: Situaci jsme zvládli

Vojtěch sdělil, že tyto přestřelky přes média nemá rád a preferuje raději volání přes telefon. „Situaci jsme zvládli, otázka jen je, co jak kdo měl dělat. My jsme dnes učinili opatření, která platí pro tyto služby, ta opatření byla zveřejněna, předtím jsme zavedli zákaz návštěv,“ reagoval na kritiku ze strany Maláčové.

Podle Vojtěchových slov je problém s ochrannými pomůckami, které se měly distribuovat přes kraje a resort vnitra. Dodal, že vzhledem k tomu, že nemá vnitro dostatek těchto pomůcek, resort zdravotnictví se rozhodl, že mu pomůže.

„Ještě teď jim posíláme 200 tisíc respirátorů, které mohou promptně rozvézt. Šlo to řešit hned,“ uvedl.

Nastavený model

Kromě toho se vyjádřil i k tomu, co dále sdělila Maláčová. Ta totiž řekla, že by ministrovi zdravotnictví poslala několik dopisů, co je všechno nutné učinit pro zařízení pro seniory a také, že resort zdravotnictví zabezpečil pouze setinu toho, co zabezpečil resort vnitra. Její slova však Vojtěch rázně odmítá.

„Určitě pravdu nemá. Znovu opakuji, že takhle jsme se dohodli na vládě už minulý týden, a model byl takto nastaven; my máme velké státní nemocnice, a sociální zařízení v drtivé většině spadají pod kraje, tedy pod vnitro.“

Vyčleněná lůžka pro seniory

V souvislosti se situací kolem koronaviru a seniorů informovalo ministerstvo zdravotnictví o tom, že vyčlení lůžka pro nakažené seniory ve čtyřech nemocničních zařízeních. Jednat se bude o 329 lůžek v nemocnicích Na Bulovce, Na Františku, Lázních Toušeň a v Těchoníně v Pardubickém kraji.

S panem prof. Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity @NaBulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 28, 2020

V těchto zařízeních se budou nacházet senioři, kteří mají pozitivní test na koronavirus a zároveň mají lehčí příznaky nemoci. Pro ČTK řekl Roman Prymula, že k dispozici budou nejprve místa v nemocnicích, poté během týdne i ve vojenské nemocnici v Těchotíně.

Připomeňme, že v pátek uvedlo ministerstvo zdravotnictví, že je nutné, aby domovy pro seniory vyčlenily 10 procent svých kapacit pro nakažené. Do nemocnice se tak budou vozit pouze vážné případy.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 614 tisíc lidí, 28 234 pacientů na nemoc zemřelo a 137 271 se z ní vyléčilo. Co se týče České republiky, momentálně je nakažených 2422 lidí, otestováno bylo přes 36 tisíc osob, celkem 11 pacientů se z nemoci již zotavilo a 9 jich zemřelo.