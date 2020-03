Hamáček o ochranných pomůckách z Číny: Byl jsem rád, že se to povedlo. Jestli mě za to někdo kritizuje, já to přežiji

Podle něho byla očekávaná spotřeba ochranných prostředků v Česku tak obrovská, že nezbývalo nic jiného než Čína.

„Pro mě bylo absolutní prioritou ochránit lidi v České republice. A to bylo možné jen dovozem z Číny,“ řekl ministr vnitra.

Během rozhovoru Hamáček uvedl, že potřeboval zajistit během velmi krátké doby miliony respirátorů a desítky milionů roušek, což česká kapacita nikdy nepokryla.

„Při zoufalém nedostatku ochranných prostředků je přece z mého pohledu jedno, jestli je to čínský, nebo americký respirátor. Hlavně, když někomu zachrání život. V té chvíli nebyly nikde jinde respirátory k dispozici, tak jsme je přivezli z Číny,“ dodal.

Podle jeho slov se ukázalo, že ministerstvo zdravotnictví, které má na starosti metodické řízení zdravotnictví a další věci, není pro krizové řízení.

„Já jsem vzal rozpočet ministerstva vnitra a řekl svému ekonomickému náměstkovi, ať vyškrábe všechny peníze, a vzal jsem jeden a půl miliardy na nákup těchto pomůcek,“ okomentoval ministr. Dodal také, že to nebyl žadný politický kalkul.

„Viděli jsme, že se na nás řítí obrovský problém, a pokusili jsme se ho vyřešit. To je všechno. Mám čisté svědomí. Kdybychom to nepřivezli, nemají doktoři v čem chodit,“ zdůraznil Hamáček.

Také během rozhovoru poukázal na to, že klíčovým problémem ministerstva zdravotnictví bylo to, že nezajistili odvoz materiálu do České republiky. Ministerstvo vnitra postavilo letecký most a od NATO objednali letoun Ruslan, poté se domluvili s China Eastern. Nyní je Česká republika jedinou zemí ve střední Evropě, která má takový letecký most a má žádosti z celé řady dalších zemí o spolupráci.

„Máme tedy kontakty přímo s výrobci, žádní překupníci, platíme výrobcům. Nemůže se stát, že by se platba ztratila nebo se stalo něco podobného. Navíc máme vzpomínanou leteckou kapacitu. Bylo to válečné plánování,“ řekl.

Co se týká pročínské politiky, tak potvrdil, že napsal dopis stranickému tajemníkovi v Číně.

„Ano, napsal, protože ho znám, viděli jsme se a já mu napsal slušnou žádost, jestli by nám pomohl. A China Eastern pro nás létá. Mě fascinuje, jak si někdo myslí, že jsme tady dopředu vymýšleli pročínskou propagandu. Nic takového jsme nedělali. Jednali jsme v nouzové situaci, jinak by začali umírat lidé. To je celý příběh.“

Dále vysvětlil, že chtěl vítat první letadlo z Číny proto, aby se podíval na náklad.

„Úplně otevřeně vám řeknu, že když přistálo první letadlo, měl jsem slzy v očích. Byl jsem rád, že se to povedlo. Jestli mě za to někdo kritizuje, tak fajn, já to přežiji,“ okomentoval kritiku.