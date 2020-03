Na Twitteru došlo k přestřelce mezi Hamáčkem a Vojtěchem kvůli dodávkám roušek. Absurdní dvojí distribuce, zuří Hamáček

Všechno to začalo proslovem předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, který si na sociální síti stěžoval, že české domovy pro seniory nemají ochranné prostředky.

Jako první na to reagoval Jan Hamáček, který v komentářích uvedl: „Dneska jsme rozvezli půl milionu respirátorů a tři miliony roušek. Víc nemáme... Čekáme na další letadlo…“.

Středula na to hned napsal, že práci ministerstva vnitra oceňuje, ale naznačil, že by měl to zařizovat podle něj úplně jiný rezort.

Poté se k diskusi připojil ministr zdravotnictví. „Nechci vést zbytečnou polemiku, ale toto má skutečně na základě rozhodnutí vlády zajistit ministerstvo vnitra. Ale jsme partneři, takže jim rádi pomůžeme, což se teď stalo,“ napsal Vojtěch.

Hamáček uvedl, že na Twitteru se hádat nechce a že ministři to proberou v pondělí.

„Myslím, že ze záznamu z tiskové konference po vládě 19. 3. je zcela jasné, kdo koho zásobuje. Podruhé jsme to probírali 23. 3. Rád to proberu znovu v pondělí,“ reagoval na to Vojtěch.

Ministr vnitra se nedokázal tím diskusi skončit a na závěr dodal: „Ok, tak fajn, ono to možná ukáže tu absurditu „dvojí” distribuce. Kdybych nemusel pustit na palubu čtvrtečního China Eastern 2 mil. “vašich” respirátorů, mohl jsem přivézt 2 mil. “svých”, ty už mohly být na krajích a nemusel jste mi 200 tis. “půjčovat”.“

Dříve Vojtěch dostal též kritické připomínky ze strany ministryně práce a sociálních věc Jany Maláčové, která se před pár dny nechala slyšet, že resort zdravotnictví nezvládl situaci v domovech pro seniory.

„Situaci jsme zvládli, otázka jen je, co jak kdo měl dělat. My jsme dnes učinili opatření, která platí pro tyto služby, ta opatření byla zveřejněna, předtím jsme zavedli zákaz návštěv,“ reagoval na kritiku Vojtěch v rozhovoru pro Právo.

Podle něj je problém s ochrannými pomůckami, které se měly distribuovat přes kraje a resort vnitra. V rozhovoru dodal, že vzhledem k tomu, že nemá vnitro dostatek těchto pomůcek, resort zdravotnictví se rozhodl, že mu pomůže. „Ještě teď jim posíláme 200 tisíc respirátorů, které mohou promptně rozvézt. Šlo to řešit hned,“ uvedl tehdy Vojtěch.

Kromě toho se vyjádřil i k tomu, co dále sdělila Maláčová. Ta totiž řekla, že by ministrovi zdravotnictví poslala několik dopisů, co je všechno nutné učinit pro zařízení pro seniory a také, že resort zdravotnictví zabezpečil pouze setinu toho, co zabezpečil resort vnitra. Její slova však Vojtěch rázně odmítá.

„Určitě pravdu nemá. Znovu opakuji, že takhle jsme se dohodli na vládě už minulý týden, a model byl takto nastaven; my máme velké státní nemocnice, a sociální zařízení v drtivé většině spadají pod kraje, tedy pod vnitro.“