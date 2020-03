„Urgentně je potřebují.“ Petříček zdůvodnil pomoc České republiky nejvíce postiženým zemím

Poznamenává se, že každá země dostane 10 tisíc kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny.

Zmíněné kroky okomentoval ministr zahraničí Tomáš Petříček, který na svém Twitteru a Facebooku sdílel i fotografie.

10 tisíc ochranných obleků odjelo do Itálie 🇮🇹 Italové o ně požádali a urgentně je potřebují, my je aktuálně můžeme postrádat. Posíláme do Milána také vzorky respirátorů @CVUTPraha, které se dají tisknout na 3D tiskárnách. #ForzaItalia #tuttiinsieme #spolutozvladneme #solidarity pic.twitter.com/6t0y3Ov9Pl — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 29, 2020

​Podle něj se jedná o certifikované výrobky.

„Situace je v obou zemích velmi kritická. Jakákoliv pomoc je symbolem nejen solidarity a také snahy společně tu situaci zvládnout,“ prohlásil ministr.

Poznamenává se, že zásilku dopraví česká spediční firma kamionem do Milána. Kromě toho do Španělska míří rovněž 90 polomasek české firmy Nanologix. Publikace dodává, že do Madridu letí speciální letoun.

„Je to iniciativa české vlády, chceme jim dílčím způsobem pomoci zvládnout krizi. Jsem rád, že ministerstvo vnitra našlo materiál, který můžeme poskytnout," podotkl šéf rezortu zahraničí, který je přesvědčen, že ochranných obleků má země dostatek, takže českým zdravotníkům nebudou chybět.

„Pro následující dny je to asi poslední zásilka,“ poznamenal ministr zahraničí.

Zároveň nevyloučil, že Česká republika humanitární pomoc ještě potřebným zemím v budoucnu může zajistit.

Po zveřejnění fotografií dodávek někteří sledující již přišli s reakcí na pomoc zemím.

„Italové teď potřebují naší pomoc. Jsou opravdu ve strašně těžké situaci a i v Čechách máme následky italské katastrofy, a pokud se to v Itálii nepodaří zastavit, máme to tu v podobném scénáři. Všechny státy teď pomáhají Itálii, i země, od kterých se to nečekalo a jsou to Rusko, Kuba, Albánie ˂...˃ To, že Bergamo potřebuje pomoc, je jasný a potřebuje pomoc celé EU a každého, kdo má vztah k Itálii. Proto děkujeme ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi, že posílá nezbytnou, ale životně důležitou pomoc na zastavení šíření viru Covid-19,“ uvedl v komentáři na Facebooku Stanislav Cibulka.