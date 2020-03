„ČR je v krizi, vás zajímají jen politické sr*čky.“ Fiala rozhněval Čechy. Zase kritizoval Babiše, který radí Trumpovi

Předseda ODS Petr Fiala sdělil na svém Twitteru příspěvek Andreje Babiše, ve kterém premiér radí Donaldovi Trumpovi také zavést v USA povinné nošení roušek na veřejnosti, jak to již má zřízeno Česko. Fiala kroky předsedy české vlády opakovaně zkritizoval.

„Je toto ještě skutečnost nebo černá komedie? Premiér Babiš dává přes Twitter rady Donaldu Trumpovi, místo toho, aby se snažil zajistit dostatek ochranných pomůcek pro české domovy důchodců, na které jeho ministři naprosto zapomněli...,“ napsal předseda ODS.

Premiér Babiš dává přes twitter rady Donaldu Trumpovi, místo toho, aby se snažil zajistit dostatek ochranných pomůcek pro české domovy důchodců, na které jeho ministři naprosto zapomněli... https://t.co/CHGiOJeD61 — Petr Fiala (@P_Fiala) March 29, 2020

Za svou další kritiku vlády to Fiala zase schytal od svých sledujících. Podle nich předseda ODS zatím dokáže jen kritizovat, nikoliv udělat něco pro občany či republiku.

„Vy taky radíte kdekomu. Akorát jsem si nevšiml, že byste kromě těch rad za celou dobu hnul prstem. Vy jste holt takový europolitik,“ vzkázal Fialovi uživatel s přezdívkou @Forte_Ristretto.

„Babiš online, Trump online, no a senioři bohužel offline,“ napsal sledující Daniel Kadlec.

„Fialko, co se staráš do toho, co komu píše Babiš. Prostě nic jiného, než Babiše neumíte. I teď když je Česká republika v krizi, tak vás zajímá jenom politické s*****. Vy nejste člověk, vy už jste jenom politická figurka,“ nechal slyšet @CGeorgiu.

Fiala kritizoval českou vládu za nedostatek roušek ještě na začátku epidemie. „Premiér ohlašuje záměr vyhlásit celostátní karanténu v TV diskusním pořadu! Očekával bych, že se věnuje krizovému řízení, a ne PR. Že místo vysedávání v TV organizuje zajištění ochranných pomůcek, které zoufale chybí,“ zuřil Fiala 15. března.

Uživatelé mu tehdy poradili, aby on sám zkusil potřebné materiály pro Česko sehnat.