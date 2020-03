Klaus: Atakovat vládu za každou spornou jednotlivost škodí méně vládě, ale o to více atmosféře a náladě ve společnosti

Na začátku uvádí, že za nutné ani za přínosné nepovažují silácky kritizovat obsah a formy práce vlády. Vysvětluje, že pokud by byli vládou, tak by jisté věci v této koronavirové krizi dělali jinak. Dodává však, že touto vládou nejsou a tak necítí potřebu „politikařit“.

„Něco se vládě daří lépe, něco hůře, něco udělala dříve, než bylo třeba, něco později. Něco neměla dělat vůbec. Avšak atakovat vládu za každou spornou jednotlivost škodí méně vládě, ale o to více atmosféře a náladě v celé společnosti. Neexistuje žádná – mimorevoluční – cesta jak teď, v této krizové situaci, vytvořit vládu jinou,“ konstatuje bývalý prezident s tím, že to platí i v případě, kdy máme toho nebo jiného politika ve velké neoblibě.

Klaus dále konstatuje, že by si měli všichni, a to i nevoliči této vlády, přiznat, že svými rozhodnutími se naše česká vláda nevymyká tomu, co se činí v jiných zemí. „V tomto smyslu vláda v podstatě obstála, jakkoli bychom někteří měli jiné priority a jinou volbu z možných řešení. Jinak než vláda však s mimořádnou naléhavostí cítíme ohrožení ekonomického koloběhu a veřejných financí,“ uvádí bývalý prezident.

Musí jít o kompromis

Konstatuje, že pakliže máme k dispozici volbu z několika alternativ, tak musíme hledat optimální řešení a vždy musí jít o kompromis. „Nerozdělujme extrémními postoji a opatřeními společnost, využijme této chvíle k jejímu sjednocování. Je to úžasná příležitost,“ myslí si Klaus.

Zároveň vyzývá k tomu, abychom ocenili práci zdravotníků, hasičů, policistů, a mnoha dalších profesí. Nemáme zapomínat ani na ty, kde se sice nedělají žádné „heroické výkony“, ale tito lidé musí jednoduše být ráno v práci a tím pádem být v kontaktu s mnoha zdravými či nezdravými lidmi denně.

Kromě toho píše, že by se měla ocenit i spontánní aktivita, obětavost a vzájemná a nikým neorganizovaná solidarita našich občanů.

„Nepodrývejme ji zbytečnými politickými šarvátkami. Nemusíme být všichni úplně stejně přesvědčeni o všemocnosti předepsaných roušek, například proto, že v posledních dnech března je lidé v masovém měřítku nepoužívají ani v Německu, ani v Rakousku, ale ani v USA. Přesto je občasné posmívání se amatérskému šití roušek výrazem naprosté ignorance a nezodpovědnosti,“ uvádí.

Přání k politikům

Klaus vyzývá také k zodpovědnosti a respektování zavedených opatření. „Výtky řady opozičních politiků a zklamaných ambiciózních jednotlivců, že nejsme spolutvůrci zaváděných opatření státu, jsou liché,“ píše.

„Zůstaňme proto co nejvíce v klidu – v pozici sebevědomých občanů, kterým jde o náš stát. Žádejme však od představitelů našeho státu – zejména od některých – pokoru a respekt k odlišným názorům, což je ve společnosti věcí nezbytnou. Pokora samozřejmě nevylučuje potřebnou rozhodnost a odvahu k rozhodování. I to si od našich politiků přejeme,“ uzavírá svůj příspěvek Václav Klaus.

Bývalý prezident nabádá, aby lidé nepodléhali konspiračním a spikleneckým teoriím ohledně vzniku pandemie koronaviru. Dodává, že pandemie tu jednoduše je, i když se „lišíme v hodnocení stupně její nebezpečnosti“.