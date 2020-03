„To je moje priorita!“ Hamáček prozradil, na co se teď soustředí v boji s pandemií

„Píšete mi spoustu dotazů, proč nebereme ochranné pomůcky z českých firem. V první řadě je ale důležité si uvědomit, jaká je jejich potřeba. Kolik vlastně musíme všeho mít, aby fungovalo zdravotnictví a další služby. Jsou to miliony týdně,“ napsal na úvod svého příspěvku politik.

Podotkl, že do republiky létá jedno letadlo za druhým, stovky tun materiálu, miliony kusů a stejně to stačí podle jeho slov tak akorát.

Pak se otočil k tématu českých výrobců, které již dříve zaznělo v médiích. Zde Hamáček otevřeně zveřejnil svůj záměr.

„S českými firmami ale pracovat samozřejmě chci. Proto dnes na vnitru vytváříme tým, který bude koordinovat možnost zásobování z Česka,“ zdůraznil ministr.

Dále popsal, co konkrétně bude v tomto směru dělat.

„Já sám se v následujících dnech a týdnech potkám s lidmi, kteří vyvíjí v Česku roušky, respirátory nebo staví ventilátory, abych zjistil, co přesně potřebují. A jak jim může stát pomoci. Tohle je má priorita!“ prohlásil.

Rovněž poznamenal, že k tomu Česká republika bude samozřejmě dál pokračovat v nákupech ochranného materiálu v zahraničí, aby uspokojila požadavky tuzemských nemocnic a lékařů.

Připomněl, že se také snaží o nákup dalších stovek ventilátorů.

Na Hamáčkův příspěvek upozornil tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, který zveřejnil na svém Facebooku výzvu k lidem a sdílel i patřičný odkaz na poznámky ministra vnitra.

Sledující rychle zareagovali na to, co uvedl ministr vnitra.

„V první řadě se mají zapojit domácí firmy a teprve na dorovnání se má objednávat ze zahraničí. Jaké jsou možnosti České výroby, mělo být jasné už v lednu, a ne že se zjišťují teprve teď. Takhle to vypadá, že se na domácí firmy kašle a rovnou se s nimi nepočítá. Už to, že mají firmy výrobu v zahraničí a ne doma, je špatně. Když náš výzkum vymyslí roušku s nanovláknem, tak proč nejsou podmínky na to, aby se vyráběla u nás a mohla z toho těžit naše ekonomika,“ poznamenal Jan Metlička.

„To je velmi chvályhodné, ale bohužel to přichází opět pozdě. Týdny jsou tady vidět i slyšet nabídky firem, které zůstávají bez odpovědi. Pořád nakupujeme z Číny zboží v diskutabilní kvalitě a naprosto opomíjíme, i když třeba velmi minimální, soběstačnost,“ vyslovil se ve prospěch domácí výroby Jára Chmelař.

Objevili se i takoví, kteří vystupují za kombinaci způsoby řešení.

„Dobrý den, děkujeme za informace. Myslím, že je třeba zdroje kombinovat. Když tu české firmy máme, tak proč je nevyužit - hlavně na akutní nedostatky. Kombinovat se zdroji ze zahraničí, které dodají větší zásoby, to je jasné, ale opomíjet ty české by byla škoda,“ napsala Michaela Jeřábková.

Dříve jsme psali o tom, že Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, jak začal přivážet z Číny ochranné pomůcky po vypuknutí koronavirové krize.

Podle něho byla očekávaná spotřeba ochranných prostředků v Česku tak obrovská, že nezbývalo nic jiného než Čína.

„Pro mě bylo absolutní prioritou ochránit lidi v České republice. A to bylo možné jen dovozem z Číny,“ řekl ministr vnitra.

Během rozhovoru Hamáček uvedl, že potřeboval zajistit během velmi krátké doby miliony respirátorů a desítky milionů roušek, což by česká kapacita nikdy nepokryla.

„Při zoufalém nedostatku ochranných prostředků je přece z mého pohledu jedno, jestli je to čínský, nebo americký respirátor. Hlavně, když někomu zachrání život. V té chvíli nebyly nikde jinde respirátory k dispozici, tak jsme je přivezli z Číny,“ dodal.