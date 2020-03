Štětina to pořádně schytal od Stonjekové. „To máte tedy pozoruhodný dvojí metr,“ vzkazuje komentátorka

Stonjeková se v dřívějším rozhovoru pro Parlamentní listy vyjádřila ke slovům Etzlera, který takto okomentoval výroky Miloše Zemana v době koronavirové krize: „Vytočilo. Troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě. Protoplasma, držená při životě veksláky, ruskými agenty a fašisty. Proč mu nepomůže jeho dcera, manželka? Podle pohybů se pochcal i posral.“

Stonjeková na to pak v rozhovoru pro PL uvedla, že Etzler se tím přece ponížil sám. „Tuším, že to byl francouzský básník a filozof Paul Valéry, který kdysi řekl: ‚Všechno, co říkáš, říkáš o sobě. Zvláště když mluvíš o druhých.‘ Optikou Valéryho citátu by se tedy dalo říci, že o prezidentovi nám pan Etzler neřekl zhola nic, zato ale vydal zcela vyčerpávající svědectví o sobě samém. Mimochodem je zajímavé, jak Miloš Zeman dokáže své odpůrce vyprovokovat k tomu, aby zcela veřejně odhalili to nejodpudivější bahno, které se v jejich nitru skrývá. Možná že i to je jeden z důvodů, proč Zemana tolik lidí tak hluboce nenávidí… Tito lidé by chtěli za každou cenu ukázat, že oni jsou ta elita, ti lepší. Ale díky prezidentovi se vždycky v plné nahotě ukáže, že žádnou elitou v pravém slova smyslu nejsou, nikdy nebyli a nebudou! Takže si se Zemanem, striktně vzato, nemají naprosto co vyčítat,“ poznamenala komentátorka.

Jaromír Štětina slova Stonjekové také okomentoval. Podle něj si Etzler sprostá slova může dovolit.

„Milá Karolino Stonjeková, pan Etzler si může dovolit svůj necenzurní slovník (kdoví, zda řekl, co zde uvádíte), protože mu to velí jeho velká životní zkušenost. Obdivuji vaši odvahu Etzlera takto napadnout,“ napsal Štětina na adresu Stonjekové.

Na odpověď nemusel dlouho čekat. „Milý Jaroušku Štětino, chápu to správně, že když pan Etzler řekne o prezidentovi, že se, cituji, posral i pochcal, tak se jedná o slovník člověka s velkou životní zkušeností, zatímco když já řeknu, že pan Etzler svým výrokem zdaleka nejvíce prozradil sám o sobě, tak je to napadání? To máte tedy pozoruhodný dvojí metr, ale to je asi tak všechno, co si na vás člověk vezme. A propos – pokud nevíte, že Etzler skutečně na adresu prezidenta tato slova napsal (k vaší velké smůle), tak to, chlapče drahý, nemáte komentovat. Asi jsem naivní, ale čekala bych, že bývalý europoslanec by mohl být dostatečně gramotný na to, aby si uměl informace ověřit. Či aby uměl přinejmenším prachobyčejně googlit! Zvláště když jde o politika, který tak rád bojuje s dezinformacemi!!! Není-liž pravda?“ poznamenala v reakci Stonjeková.