„Posilujeme letecký most. Abychom co nejrychleji dostali materiál.“ Navzdory kritice Hamáček pokračuje v důsledném boji

Vicepremiér zveřejnil fotografie letounu, který se zapojí do dodávek pomůcek do České republiky.

„Posilujeme letecký most. Abychom co nejrychleji dostali do ČR veškerý materiál ze Shenzenu, včetně objednávek Ministerstva zdravotnictví, připojí se k ukrajinskému An-124 i jeho ruský kolega, zatím na jeden let. Zítra tedy v Pardubicích 2 Ruslany,“ napsal Hamáček.

Pod příspěvkem se objevily komentáře sledujících, které svědčí o tom, že se názory rozdělily.

„Aby se využili čeští výrobci nezávisí jen na panu Hamáčkovi. On zatím dělá, co může. Ale věřím, že i na české výrobce brzy dojde. Nebude to v takovém množství, ale každá rouška je dobrá,“ poznamenala Katerina Machackova Ledlova.

„Super. A další objednávky už u českých firem,“ vyjádřil se Kamil Hýbner.

„Super, bravo, pane Hamáčku,“ ocenila ministra Renata Rybova.

„Paráda. Děkujeme,“ napsala Iva Procházková.

„Jen, ať to má hladký průběh....jsme s Vámi, pane ministře,“ podpořila politika Věrka Mraženka.

„Sakra taková provokace, kéž bych mohl vidět tyhle dva giganty pohromadě na jednom letišti a na živo. Jinak skvělá práce, pane Hamáčku. Děkuji za ni Vám i Vládě. Spolu to zvládneme,“ neskrýval emoce Petr Folvarcny.

Již tradičně se zapojili i kritici postupů ministra vnitra republiky.

„Prosím o mobilizaci a plné zapojení domácího průmyslu,“ uvedl Michal Štorek.

„České firmy čekají na spolupráci. Čína má na svědomí životy,“ napsala Michaela Šejnová.

„Vyhledejte a využijte všechny české firmy!!!!!! sice se nezvládne takové množství jako z Číny, ale to nejhorší nás ještě čeká...každý výrobek se bude hodit... “ poznamenala Zuzana Šponerová.

Musí do boje i s kritiky

Dříve Hamáček již uváděl argumenty, proč zajišťuje dodávky ze zahraničí.

„Píšete mi spoustu dotazů, proč nebereme ochranné pomůcky z českých firem. V první řadě je ale důležité si uvědomit, jaká je jejich potřeba. Kolik vlastně musíme všeho mít, aby fungovalo zdravotnictví a další služby. Jsou to miliony týdně,“ napsal na úvod jednoho ze svých předchozích příspěvků. Podotkl, že do republiky létá jedno letadlo za druhým, stovky tun materiálu, miliony kusů a stejně to stačí podle jeho slov tak akorát.

Co se týče tématu českých výrobců, Hamáček prohlásil, že s českými firmami pracovat samozřejmě chce, a proto na vnitru vytváří tým, který bude koordinovat možnost zásobování z Česka.

„Já sám se v následujících dnech a týdnech potkám s lidmi, kteří vyvíjí v Česku roušky, respirátory nebo staví ventilátory, abych zjistil, co přesně potřebují. A jak jim může stát pomoci. Tohle je má priorita!“ prohlásil Hamáček.

Rovněž poznamenal, že k tomu Česká republika bude samozřejmě dál pokračovat v nákupech ochranného materiálu v zahraničí, aby uspokojila požadavky tuzemských nemocnic a lékařů.

Minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz ministr vnitra uvedl, jak začal přivážet z Číny ochranné pomůcky po vypuknutí koronavirové krize. Podle něho byla očekávaná spotřeba ochranných prostředků v Česku tak obrovská, že nezbývalo nic jiného než Čína.

„Pro mě bylo absolutní prioritou ochránit lidi v České republice. A to bylo možné jen dovozem z Číny,“ řekl ministr vnitra.

„Viděli jsme, že se na nás řítí obrovský problém, a pokusili jsme se ho vyřešit. To je všechno. Mám čisté svědomí. Kdybychom to nepřivezli, nemají doktoři v čem chodit,“ zdůraznil Hamáček.

Mezi kritiky postupů ministra vnitra patří i bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, který se minulý týden vyjádřil k dodávkám z Číny.

„Chtěl bych vědět, zda-li jsme si to pak aspoň od nich koupili celé. Je fakt dost těžké tuhle vládu podporovat v opatřeních, která zavádí,“ napsal na Twitteru.

Na jeho příspěvek český ministr vnitra, který jednal o dodávce zdravotnických pomůcek z Číny a domluvil s čínskou stranou dodávku přibližně 30 milionů roušek, více než šesti milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných bio-obleků a brýlí a dalšího zdravotnického materiálu, odpověděl zcela stručně.

„Tak mám ty letadla otočit?“ zeptal se Hamáček.