„Z těžší doby se nepos*reme. Naši předci byli drsňáci.“ Daniel Landa burcoval národ během online koncertu

„Naši předkové měli velmi těžké doby. Váleli se v blátě, umírali v osamění. Měli hrozné tyranie, morové rány přicházely na naše země. Ale vždycky se z toho dokázali zmátožit. To znamená, že to, že teď máme takovou těžší dobu, nebo že se možná blíži těžší doba, neznamená, že bychom se z toho měli posrat. Naopak – myslet na naše statečné předky a čerpat z nich jejich odvahu přežít. A i přesto, že nevím vůbec nic, co teď bude. Vím, že už jsou lidé, kteří jsou na tom velmi těžce. To znamená, že také vím, že bude důležité, abychom byli solidární. A i do budoucna, abychom byli solidárnější, protože to bude potřeba – máme svoje sousedy, každý máme své blízké, tam bych začal. Budeme muset stát při sobě a pomáhat si, což pro nás může být do budoucna velká šance,“ uvedl Daniel Landa.

Následně si připil na zdraví a národa a upozornil na to, že v současné situaci je důležité, aby lidé zůstali v dobré náladě a udrželi si vysokou míru osobní disciplíny.

„Na vaše zdraví, na naději, na sílu a na lepší náladu. Musíme se udržet v disciplíně a v dobré náladě,“ řekl Landa a připil si skleničkou vína.

Zpěvák také podtrhl důležitost dobrovolnictví a schopnost navzájem si pomoci. Podle jeho názoru je právě schopnost vzájemné pomoci jedním z definičních znaků národa.

„Je potřeba co nejvíce lidí, o které se můžeme opřít. To znamená lidí, kteří nebudou chtít jen pomoct, ale budou chtít pomoci těm ostatním. To krásně odlišuje národ od masy dementů. Já nám prostě věřím. Ale nezapomeňme na to, že jsme na začátku, to si nezapomeňme říct. Ale nejsme sračky, to si také nezapomeňme říct – jsme synové a dcery husitů, a to byli ostřáci!“ uvedl během svého internetového vystoupení Landa.

Klíčovým faktorem v současné době je podle jeho názoru schopnost vydržet a „nezvlčet“ přitom. Varoval také před přemírou strachu a paniky.

„Na konci každého tunelu je světlo! (…) Teď je nejdůležitější, abychom nezvlčeli. Nejstrašnější je strach a panika. Strach je nejhorší démon, který může zničit člověku úplně celý život. Většinou se bojíme věcí, které se potom stejně ani nestanou. Takže varuji před strachem, varuji před panikou. I průser se dá řešit v klidu,“ řekl a upozornil na skutečnost, že v Česku je velké množství slušných a poctivých lidí.

V Rusku byly vyvinuty tři přípravky proti COVID-19

V Rusku byly za účasti odborníků z Ruské akademie věd vyvinuty tři léčivé přípravky, které mohou být potenciálně použity na léčbu choroby COVID-19 způsobené novým koronavirem.

Federální lékařsko-biologická agentura Ruska dříve představila ještě jednu variantu na základě meflochinu. Ten se používá proti malárii.