Keller o koronaviru, Zemanově projevu a pomůckách z Číny: Hříchy spojenců přehlížejí, zato Moskvě přitíží i pomoc Itálii

Podle sociologa dává současná situace lidem možnost přehodnotit zažité stereotypy, a to především pokud jde o pohled na ostatní země. Dodává, že si možná jako lidé neuvědomujeme, jak velkou část naší planety jsme za posledních dvacet let stihli očernit a odepsat. Naráží tak na to, kolik během posledních let proběhlo v celém světě konfliktů.

„V konfliktu na Balkánu koncem minulého století byly krví ušpiněny všechny zúčastněné strany. Proklínat se však smělo jen Srbsko, ti ostatní se postupně stávají našimi bratry ve zbrani a členy Evropské unie,“ uvedl a jako další příklady zmínil Irák, Libyi či Sýrii.

Podle bývalého europoslance studují dění v Maďarsku a Polsku „liberální vymítači ďábla“. Činí tak velmi pečlivě, a to až tak, že přehlížejí situaci s Katalánci v Evropě – jak se proti nim postupuje. Zmínil také zakladatele WikiLeaks Juliana Assange.

„Hříchy spojenců a potenciálních spojenců se velkoryse a trpělivě přehlížejí, zato Moskvě přitíží i pomoc Itálii a na Čínu lze plivat v jistých kruzích zcela hygienicky díky tomu, že nám dodala roušky,“ myslí si Keller.

Jak dále uvádí, tak pokud se bavíme o rozloze a počtu obyvatel, pak se tímto způsobem stihla „odepsat“ už většina planety. „Třeba nad tím v karanténě začneme aspoň trochu uvažovat. Jinak hrozí, že za chvíli nebude už nikdo, koho jsme ještě nezatratili a neprokleli,“ dodává.

Projev Zemana

Zmiňme, také Kellerovo vyjádření na projev prezidenta Miloše Zemana k národu. Podle slov sociologa měl totiž prezident zřejmě raději pochválit divadelníky, kteří „dokázali již v raných stadiích rozpoznat v koronaviru běžný druh lehké chřipky“. Tímto vyjádřením narážel zřejmě na dřívější slova Jana Hrušínského.

„Kdyby se do věci nevložil doktor Prymula a všechno nepokazil, mohli jsme si už dávno užívat jako v severní Itálii. Poté, co nám Čína provedla podraz dodáním ochranných roušek, snad už konečně dojde k vyhoštění jejího velvyslance, jak od samého počátku naprosto správně požaduje jiný populární divadelník, primátor města Prahy Hřib. Takto zhruba uvažují lidé typu zmíněného komentátora. A za sebe mohu říci, že hluboce nesouhlasím se čtenářem, který nedávno napsal: ‚Vyměním Hřiba za respirátor‘,“ sdělil.

V neposlední řadě se obul i do kritiků ceny či kvality čínských obranných pomůcek. „Nikdo je přece nenutí, aby nepřátelské čínské šunty používali. Ať klidně používají ty vysoce kvalitní, které nám včas, zdarma a ve velkém množství dodali naši přátelé a spojenci ze Spojených států a zemí západní Evropy,“ dodal.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Česko momentálně hlásí 2 878 potvrzených případů, zemřelo 17 lidí a uzdravilo se jich 11.