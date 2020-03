Stonjeková o eko-Gretě: Média si jí nevšímají, brzy nám ze zoufalství řekne, že si změnila pohlaví

Luboš Veselý na začátku rozhovoru poprosil Stonjekovou o komentář k informacím o tom, že v médiích probleskla zpráva o klimatické aktivistce Gretě Thunbergové, jež se prý měla nakazit koronavirem.

„Celá tato informace má jednoduché pozadí – koronavirus je tak dominantní téma posledních několika týdnů, že spousta lidí, kteří byli předtím zvyklí na světla ramp a na to, že jsou ve středu pozornosti, najednou strašně špatně snáší, že je tu jiné téma, které je upozaďuje,“ prohlásila Karolína Stonjeková.

„Podívejte se na českou politickou scénu, jak se teď politici snaží v tom koronavirovém šílenství najít někde nějakou skulinku, kterou by se mohli zviditelnit,“ řekla komentátorka a dodala: „Každý se v tom snaží najít nějaký prostor, aby na sebe poukázal.“

Následně se vrátila k Thunbergové. Podle jejího názoru se můžeme od ekologické aktivistky dočkat i dalších zoufalých kroků, aby na sebe strhla mediální pozornost.

„Může se stát, že pokud ta její hvězda bude upadat, tak se můžeme v budoucnosti dočkat toho, že nejen že prodělala koronavirus, ale můžeme se dočkat i informace, že prodělala třeba změnu pohlaví a podobně, protože pro ni bude stále těžší a těžší na sebe nějak mediálně poukázat,“ dodala Stonjeková k Thunbergové.

Žijeme v bezpečné zemi

V rozhovoru se Xaver věnoval také tématu bezpečí na úrovni státu. Komentátorka reagovala slovy, že jsme si za poslední desítky let zvykli na stav, kdy nás nic neohrožuje. Nyní se situace údajně rychle změnila.

„Všichni jsme si mysleli, že žijeme ve světě, který je bezpečný a to bezpečí nejde zpochybnit (…), a teď se situace dramaticky otočila. My ani nevíme, jaké důsledky nám to přinese do budoucna,“ uvedla komentátorka.

Stonjeková na závěr zdůraznila, že nyní žijeme v období, kdy se svět výrazně mění.

Likvidace agenta Plavce – Jaromíra Štětiny

Komentátorka Karolína Stonjeková si předtím vyměnila názory s bývalým europoslancem Jaromírem Štětinou, a to kvůli výrokům novináře Tomáše Etzlera na adresu prezidenta Miloše Zemana.

„Milá Karolino Stonjeková, pan Etzler si může dovolit svůj necenzurní slovník (kdoví, zda řekl, co zde uvádíte), protože mu to velí jeho velká životní zkušenost. Obdivuji vaši odvahu Etzlera takto napadnout,“ napsal Štětina na adresu Stonjekové.

„Milý Jaroušku Štětino, chápu to správně, že když pan Etzler řekne o prezidentovi, že se, cituji, posral i pochcal, tak se jedná o slovník člověka s velkou životní zkušeností, zatímco když já řeknu, že pan Etzler svým výrokem zdaleka nejvíce prozradil sám o sobě, tak je to napadání? To máte tedy pozoruhodný dvojí metr, ale to je asi tak všechno, co si na vás člověk vezme. A propos – pokud nevíte, že Etzler skutečně na adresu prezidenta tato slova napsal (k vaší velké smůle), tak to, chlapče drahý, nemáte komentovat. Asi jsem naivní, ale čekala bych, že bývalý europoslanec by mohl být dostatečně gramotný na to, aby si uměl informace ověřit. Či aby uměl přinejmenším prachobyčejně googlit! Zvláště když jde o politika, který tak rád bojuje s dezinformacemi!!! Není-liž pravda?“ uvedla.