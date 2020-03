Zahradil okomentoval situaci v Belgii, která panuje v souvislosti s koronavirem

Zahradil začíná porovnáním České republiky a Belgie. Podle jeho slov jsou obě země srovnatelné co do počtu obyvatel. Zahradil uvedl i konkrétní čísla: 11,4 milionů v Belgii a 10,65 milionů v Česku. Co se týče nakažených, pak Belgie hlásí podle slov Zahradila 11 tisíc nakažených s 431 mrtvými, Česká republika necelé tři tisíce potvrzených případů a 17 mrtvých.

„Aby mi zas tradičně někdo nevynadal, že si za peníze EU dovoluji něco kritizovat, natož zemi, kde sídlí hlavní instituce EU - zde názor Češky, trvale žijící v Belgii, na tamější dění,“ napsal europoslanec s tím, že toto převzal z jejího Facebooku, ale jméno sdělovat nebude.

„Roušky nenosí, průvody jak na prvního máje. Ale jsou děsně překvapený…pitomci,“ začíná žena, na kterou Zahradil odkazuje.

Podle jejích slov si dobře vzpomíná na emaily ze školy ohledně toho, že se jedná jen o chřipku a o nic nejde. Společnost označila za „alibistickou“.

„Teď si všichni strkají do schránek bílé hadry nebo z okna…na podporu zdravotníků. Chápu, jasně, taky si jich vážím, ale hadry v oknech jim teď moc nepomůžou, když nemají roušky, ochranné obleky atd. Možná by je potěšilo víc, kdyby se každý choval zodpovědně k sobě a okolí,“ píše.

Žena, která žije v Belgii, také zmiňuje, že je zajímají pouze termíny otevření škol, aby se o děti nemuseli starat více, než musí. „Zajímavé, jak jsou teď všichni chytří a udivení, že teorie, že korona bude všude, ale Belgii se zázrakem vyhne, selhala. Škoda jen, že tady nejsou ani tak šikovní na to, aby se snažili situaci vzít částečně do svých rukou – například šít roušky,“ pokračuje.

„A stále jsou zde názory, i od lékařů, že školy nebylo nutno zavírat. Jim nestačí ta čísla? Grafy? Statistika? Na místních urgentech nestíhají normálně, natož teď. Ale oni si budou stále hrát na mistry všeho a vždy,“ uzavírá svůj příspěvek žena žijící v Belgii, který sdílel europoslanec Zahradil.

Dále uvádí, že roušky si v Belgii šijí právě krajané. Podle jejích slov věřilo 90 procent národu tomu, že se jedná jen o chřipku. Připomíná také to, že v 21. století se musí lidé dívat na to, jak si správně mýt ruce.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.