„Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti!“ Ovčáček se vysmál Kalouskovi, který se chystá na ozbrojený převrat

„Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara,” vyzval Kalousek.

Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara. https://t.co/5cQCOAVlhx — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

„Když vezmu flintu a půjdu na ulici, chopíte se Vy té svojí a postavíte se vedle mě?“ ptal se pak Kalouska v komentářích uživatel Martin Souček. „Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven,“ reagoval politik.

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček výzvu Kalouska nenechal bez povšimnutí. „Kundra s Valáškem sepsali článek a Mirek Kalousek už vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem. V úterý bude hystericky pištět celá opozice a ČST Praha a spol. budou bušit v gong. Stále stejní herci, stále stejný scénárista,“ napsal na Twitteru Ovčáček.

Kundra s Valáškem sepsali článek a Mirek Kalousek už vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem.



V úterý bude hystericky pištět celá opozice a ČST Praha a spol. budou bušit v gong.



Stále stejní herci, stále stejný scénárista. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 30, 2020

Poté také přidal „scénář aktuální kampaně proti vládě“.

Znáte scénář aktuální kampaně proti vládě?



Zde je: pic.twitter.com/nbln3XoeeR — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 30, 2020

„Dezinformační kampaň proti vládě vyvolala ústavní pořádek ohrožující veřejné výzvy k ozbrojenému útoku. V situaci ohrožení životů lidí pandemií. Přesně ta situace, kdy by se měla do hry vložit BIS a dezinformační hru do detailu rozkrýt,“ dodal k tomu hradní mluvčí.

Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti! pic.twitter.com/2Fv4Ke5z3W — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 31, 2020

Na výzvu Kalouska reagoval také poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. „Říci to já, tak už je u mě zásahovka,” divil se klidné reakci ze strany české policie Ondráček.

„Přátelé, říká se, že alkohol odbourává zábrany, ale nepřehání to trochu pan posl. vzorný pionýrský recitátor a chemik Kalousek? Co na to VSZ v Praze a Policie ČR? Zase nic, jako vždy, když se jednalo o tohoto pána! Uvědomujeme si, že proti jednomu magorovi se zbraní se může postavit někdo jiný se zbraní a pak už to budeme jen horko těžko hasit? Opravdu chceme občanskou válku jako na Ukrajině? Co tomuto chemikovi ještě projde? Říci to já, tak už je u mě zásahovka,“ napsal.

Deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt v pondělí přišly se zprávou, že české ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu. Ministr Lubomír Metnar v předkládací zprávě, kterou portály mají k dispozici, počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byla i ta nefunkční, rozhodoval by podle zjištění Aktuálně a Respektu jen premiér.

Sam Babiš uvedl, že o návrhu Metnara nic neví a že vláda o tom jednat nebude. „Nic o tom nevím. Nebudeme to projednávat,“ uvedl.