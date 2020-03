„Brusel je mrtev. Probíhá bitva proti idiotům.“ Kotrba nandal Západu za jeho neschopnost při řešení krize

„Vždycky prosti sobě stojí idioti a ti, kteří se nechtějí stát jejich oběťmi,“ prohlásil pro Parlamentní listy na otázku, jak na koronavirovou krizi reagovala Evropská unie a dodal: „Pomůžeme si sami. Pomůže nám Čína a nedej bůh, aby nám muselo pomáhat Rusko. To poslalo do Itálie odborníky na očistu techniky a likvidaci mrtvol. Brusel je mrtev. Kdo to nepochopil, tomu to dojde za půl roku, až se sejde jediný orgán, který má mandát nakopat hloupé bruselské byrokraty do prdele – Rada premiérů zemí EU.“

Premiér Andrej Babiš podle názoru analytika ukázal, že znalosti konkrétního specialisty jsou pro něj více než politická moc. Do této logiky údajně i zapadají aktuální personální změny v čele krizového štábu.

„Babiš ukázal, že pro něj jsou znalosti víc než politická moc . (Roman - red.) Prymula dal krizovému řízení logiku a smysl, který si já osobně pamatuju z dob před více než třiceti lety. Nyní jde spíše o logistická, policejní a bezpečnostní opatření, a tak se šéfem krizového štábu stává Hamáček jako ministr vnitra. To je věcný manažerský krok. Podívejte se okolo nás. A podívejte se do Itálie, Francie nebo Španělska. Tam bych dnes opravdu žít nechtěl,“ uvedl.

Kritikou častoval také Velkou Británii a jejího premiéra Borise Johnsona, stejně jako Němce a Francouze za jejich postoj k nošení roušek, jež údajně poskytují falešný pocit bezpečí. V této souvislosti označil Němce a Francouze za „idioty“.

„Milý pane redaktore, že jsou Němci či Francouzi idioti, nemusíme být idioti i my,“ řekl Kotrba Parlamentní listům a poté vysvětlil, jakou účinnost má nošení roušky. „Británie už objednala ke svým příšerným privátním nemocnicím chladící návěsy od kamiónů jako improvizované márnice. Takže, prosím, obdivujte Borise Johnsona, ale mlčky,“ dodal.

Rusko poslalo pomoc do USA

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference v Bílém domě uvedl, že Rusko do USA vyslalo „velké letadlo se zdravotnickými potřebami“.

„Myslím, že nakonec budeme silnější. Hodně jsme se toho naučili. Musím říct, že máme výborné vztahy s mnoha zeměmi. Čína nám něco poslala, bylo to skvělé, Rusko nám vyslalo velmi, velmi velké letadlo plné zdravotnických potřeb, to bylo velmi milé. Ostatní země nám toho posílaly hodně, byl jsem příjemně překvapen," prohlásil americký lídr na tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě, aniž by přidal podrobnosti.